Die erste Schlager-Sail am 21. August in Rostock ist in diesem Jahr bereits ausgebucht. Die OSTSEE-ZEITUNG hat für eine Fahrt noch um 17.30 Uhr 5 x 2 Karten für die bunte Sause auf See verlost. Wer dabei sein darf und welche Gewinner sich sogar im Rostocker „Klamöttchen“ das passende Outfit ausleihen können.