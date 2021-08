Rostock

Feiern auf See, in schrillen Outfits, mit Schlagermusik und mit guter Laune. Die Schlager Sail, die am 21. August ab 17.30 Uhr in Rostock stattfindet, verspricht genau das. Mehrere Schiffe schippern dann über die Warnow, spielen die besten Hits, die die Schlagerwelt zu bieten hat.

Zwar ist das Event bereits ausgebucht, aber OZ-Leser haben noch die Chance, an einen der begehrten Plätze an Bord der Schiffe zu kommen. Wir verlosen 5 x 2 Karten für die schrille Sause auf See. Und damit nicht genug: Vier glückliche Gewinner dürfen sich sogar im Rostocker „Klamöttchen“ das passende Outfit ausleihen für die Nacht. Mitmachen ist ganz einfach. Beantworten Sie einfach unsere Gewinnfrage:

Wie viele Schiffe stechen bei der Schlager Sail in Rostock in See?

3

4

6

Senden Sie Ihre Antwort per E-Mail an rostock@ostsee-zeitung.de. Noch schneller geht es über das Onlinetool. Dort müssen Sie die Frage beantworten und sich anschließend registrieren. Hier geht es zum Online-Formular.

Von sp