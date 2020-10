Rostock

Großflächige Graffiti, abgehängte Fenster und eine zugewucherte Grünfläche: Sowohl das Grundstück als auch das Gebäude an der Ecke Schröderplatz/Friedhofsweg bieten schon länger keinen schönen Anblick. Dabei gehört das Areal zu den bekanntesten Ecken Rostocks, liegt prominent gegenüber vom Motel One und der Ostseesparkasse – Tausende Hansestädter fahren mit dem Auto oder der Bahn täglich daran vorbei.

Nun soll das Gebäude bald abgerissen werden und Platz für Neues machen. „Es steht seit neun Jahren leer, seit fünf Jahren sind wir Eigentümer“, sagt Hagen Hildebrandt, Chef der Rostocker Wohnungsgenossenschaft (WG) Warnow, die als Bauherr auftritt. Rund acht Millionen Euro will er am Standort investieren. Dafür entsteht ein in der Spitze sechsgeschossiger Komplex, der genossenschaftliches Wohnen im Stadtzentrum ermöglicht. Um die Pläne realisieren zu können, hat die WG Flächen von der Stadt, dem Land sowie von einem benachbarten Gewerbetreibenden gekauft.

Anzeige

23 Wohnungen, Tiefgarage und begrünte Dächer

Der Baustart ist schon für 2021 geplant. „Bei einem solchen Projekt braucht es natürlich mehrjährige Vorbereitung – gerade auch mit Blick auf eine notwendige Abbruchgenehmigung“, sagt Hildebrandt. Die Entwürfe für das Gebäude mit Laubengang seien mit dem Denkmalamt der Hansestadt abgestimmt und auch vom Gestaltungsbeirat positiv bewertet worden. Entworfen wurde der Komplex vom Berliner Architekturbüro Löser/Lott, das auch schon bei den Gebäuden am Holzlager im Petriviertel beteiligt war.

Das Gebäude Ecke Schröderplatz/Friedhofsweg soll einem Neubau weichen. Quelle: Ove Arscholl

Am Schröderplatz 4 sind insgesamt 23 Wohnungen geplant: acht davon mit zwei, 14 mit drei und eine mit vier Zimmern. Die Größen liegen zwischen 43 und 100 Quadratmetern. Zudem sind für die Wohnungen Balkone beziehungsweise Loggien sowie einige Dachterrassen vorgesehen. Die barrierefreie Erschließung wird über einen Fahrstuhl geregelt. Der führt auch in die Tiefgarage, die 22 Parkplätze bietet. Fahrradstellflächen seien in der Tiefgarage sowie im Hof vorgesehen. Der soll einen kleinen Spielplatz bekommen und – genau wie das Dach des Hauses – begrünt werden.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Dass ein Teil der Wohnungen in Richtung der viel befahrenen Kreuzung liegt, soll die künftigen Mieter nicht stören. „Es gibt entsprechende Gutachten bezüglich des Schallschutzes und die werden natürlich auch beim Bau umgesetzt“, versichert Genossenschafts-Vorstand Hildebrandt.

Transponder ersetzen Haustürschlüssel

Wie hoch die Mieten sein werden, kann Hildebrandt heute noch nicht sagen. Allerdings wird eine hochwertige Ausstattung der Wohnungen geplant – mit Fliesen und Design-Bodenbelägen, moderner Sanitärausstattung mit Dusche oder Badewanne sowie Multi-Media- und Smart-Home-Komponenten. So soll der Zugang zum Gebäude nicht mehr mit Schlüsseln, sondern via Transponder erfolgen.

So soll der neue Gebäudekomplex der WG Warnow am Schröderplatz aussehen. Quelle: Löser/Lott Architekten Berlin

„Dieses System ohne Schlüssel setzen wir seit zwei Jahren innerhalb der Genossenschaft um, zuerst als Pilotprojekt in Warnemünde und Evershagen. Und es kommt sehr gut an“, berichtet Hildebrandt. Vorteil von Transpondern sei beispielsweise, dass diese bei Verlust gesperrt werden können und nicht ganze Schließanlagen ausgetauscht werden müssen.

Ribnitzer Fischhafen eröffnet „Gastmahl des Meeres“

Im Erdgeschoss des Neubaus sind zwei Gewerbeeinheiten für Gastronomie vorgesehen – unter anderem für ein Eiscafé. 350 Quadratmeter hat sich der Ribnitzer Fischhafen bereits per Vorvertrag gesichert. „Wir planen dort ein Gastmahl des Meeres und quasi die vergrößerte Version unseres Stammhauses“, erklärt Geschäftsführer Jan Becker. Der Standort als Verlängerung der Kröpeliner Straße sei für sein Unternehmen ideal – vor allem auch wegen der guten Erreichbarkeit.

Lesen Sie auch: Rostocker Uni-Platz: Grand Café und Burger King ziehen aus

Aber auch die künftigen Kunden dürften sich freuen: „Wir planen die größte Frischfischtheke Rostocks mit allen unseren Produkten, dazu das Restaurant und eine Imbisstheke, für die wir auch unseren Lachsdöner mitbringen“, macht Becker schon Appetit auf mehr. Laut Vorvertrag ist die Eröffnung des Restaurants für November 2023 geplant und damit auch der Termin gesetzt, der für die Fertigstellung des neuen Gebäudekomplexes im Raum steht.

Von Claudia Labude-Gericke