Für Vincent Baumeier war es ein ganz besonderer Tag. Zwölf Wochen nach Beginn des Corona-Lockdowns durfte der Neunjährige am Dienstagvormittag das erste Mal wieder mit seiner gesamten Klasse unterwegs sein. „Es ist sehr schön, wieder mit allen zusammen zu sein“, freute sich der Schüler.

Der Grund für die Zusammenkunft: eine Spenden-Aktion der Rostocker Don-Bosco-Schule. Gemeinsam mit seinen Klassenkameraden und in Kooperation mit Karl’s Erdbeerhof pflückte Vincent Erdbeeren, die dann zu Marmelade verarbeitet und verkauft werden. Der Erlös geht an die Dominic-Savio-Schule in Mori im Südsudan, die seit acht Jahren mit der Rostocker Schule kooperiert.

Kinder sollen über den Tellerrand schauen

Einmal im Jahr nehmen die Schüler an so einer Spendenaktion teil, bei der jeder Jahrgang sich eine andere Idee einfallen lässt. Anja Marchionini betreute die 50 Drittklässler an diesem Tag, von denen jeder einen Korb mit zwei Kilogramm Erdbeeren füllte. „Das ist für uns ein kleiner Klassenabschluss für dieses Schuljahr“, sagte sie. Die Marmelade kochen die Schüler dann zu Hause mit ihren Eltern. In den vergangenen Jahren seien auch schon andere Produkte, wie Smoothies, von den Familien hergestellt worden. Wie genau der Verkauf umgesetzt wird, plant die Schule noch.

Wichtig sei auch, dass die Kinder durch die Kooperation mit der Partnerschule lernen, über ihren Tellerrand hinauszuschauen. „Sie verstehen, dass sie Zugang zu Essen und Bildung haben und sich ihre Wünsche erfüllen können - und dass es anderen Kindern vielleicht nicht so gut geht.“

Für die Schülerin Helene Krack war das Erdbeerpflücken sowohl unterhaltsam als auch sinnvoll. Sie vermisste ihre Freunde in den vergangenen Wochen. „Mir macht es Spaß, wieder mit der Klasse zusammen sein zu können“, sagte die Neunjährige. „Die Spenden sind gut, weil die Kinder im Sudan nicht so ein gutes Leben haben wie hier und wir ihnen helfen können.“

Kleine Wettbewerbe zwischen den Schülern

Lehrerin Janina Kaminski freute sich vor allem über den Ausflug, weil sie den gesamten Jahrgang und nicht nur einzelne Lerngruppen betreuen durfte. Videokonferenzen und verkleinerte Klassen in den wieder geöffneten Schulen seien nicht dasselbe, sagt sie. „Die Kinder freuen sich und tragen sogar kleine Wettbewerbe aus, wer die größten Erdbeeren pflückt.“ Trotzdem würden sich die Schüler gegenseitig helfen und teilweise gemeinsam Körbe füllen.

Smila Brandt war an diesem Tag vor allem glücklich, ihre beste Freundin wiederzusehen. „Und auch alle anderen Freunde“, sagte die Neunjährige. „Das ist auch nicht so komisch, wie alle nur durch Online-Videos zu sehen.“ Se esse zwar selbst nicht so gerne Erdbeeren, das Pflücken mache ihr aber dafür umso mehr Spaß.

Obwohl sie gemeinsam mit ihren Freunden dieselben Körbe füllte, hatte auch sie ein wenig Spaß am Wettbewerb. „Es macht auch Spaß, weil man manchmal tolle Erdbeeren entdeckt, die die anderen nicht gefunden haben“, scherzt die Schülerin. Auch der Fantasie und dem Spielspaß ließen die jungen Rostocker freien Lauf. Smila lacht: „Wir haben so getan, als wenn der Erdbeersaft Blut ist, und herumgealbert.“

Von Anh Tran