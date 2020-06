Rostock

Ausschlafen, Freunde treffen, faulenzen und den Sommer genießen – das sind die Pläne vieler Rostocker Schüler für die Zeit nach dem Abschluss. Anders Paul Ebel. Der 17-Jährige hat gerade die mittlere Reife abgelegt und startet direkt richtig durch. Vollgas gibt der junge Hansestädter dabei aber nur im übertragenen Sinne. Schließlich macht er sich mit einem Elektro-Roller-Verleih selbstständig. „Und die fahren nur maximal 20 Stundenkilometer“, erklärt Ebel schmunzelnd.

Am Donnerstag soll es losgehen. An 30 verschiedenen Stellen der Innenstadt werden die E-Scooter der Marke „Bird“ verteilt. „Weil das Unternehmen Bird, also ‚Vogel‘, heißt, werden diese Sammelpunkte auch Nester genannt“, erklärt der Jungunternehmer. Er selbst setzt sich für den Start in die Selbstständigkeit auch in ein gemachtes Nest. Die Roller samt entsprechender Software stammen von einem amerikanischen Konzern.

Testfahrten in vielen deutschen Metropolen

„Ich bin vor einem Jahr das erste Mal in Paris mit einem solchen Elektroroller gefahren“, erinnert sich Paul. „Wir hatten damals die Wahl zwischen Taxis und diesen Scootern. Das hat nicht nur mehr Spaß gemacht, sondern wir sind mit den Rollern auch am Verkehr vorbeigekommen und waren viel schneller unterwegs“, so der Rostocker. Damals hätte sich bei ihm die Idee verfestigt, dass genau diese Fortbewegungsmittel seine Geschäftsgrundlage sein könnten. „Vorher war mir nur klar, dass ich auf jeden Fall selbstständig sein möchte, aber ich wusste noch nicht genau, womit“, blickt er zurück.

„Die ersten drei Monate haben wir seine Pläne noch ignoriert und dachten, das sei nur eine Phase“, sagt Pauls Vater Hartmut Ebel. Als er dann aber selbst mit seinem Sohn in Berlin und Hamburg verschiedene Modelle Probe gefahren sei, wurde auch der Senior vom Rollerfieber angesteckt.

Firmenkontakt verbessert die Englischkenntnisse

Nach den Tests hat Paul Ebel die Roller der US-Firma „Bird“ favorisiert und im Februar eine erste Mail zu den Verantwortlichen nach San Francisco geschickt, um lokaler Partner des Unternehmens zu werden. „Durch die Zeitumstellung hatte ich eine Stunde später direkt ein erstes Meeting“, erzählt der Rostocker. Die amerikanischen Firmenvertreter hätten sich sowohl nach seiner Motivation erkundigt als auch wissen wollen, ob sich Rostock für einen Scooterverleih eignet. „Nach gut einem Monat gab es das Okay“, so der 17-Jährige, der durch den Kontakt mit der Zentrale in den USA auch sein Englisch weiter verbessern konnte.

Jungunternehmer Paul Ebel (17) erklärt Herdeep Heer die Funktionsweise des Miet-E-Rollers Quelle: Thomas Mandt

Sein jugendliches Alter sei bisher nie ein Problem gewesen. Auch nicht bei den anschließenden Verhandlungen mit der Hansestadt. Bei den Anschaffungskosten der ersten 120 Roller sowie allen vertraglichen Dingen hätte Vater Hartmut unterstützt. „Aber es ist meine Firma – in drei Monaten werde ich 18, dann ist es auch komplett so“, erklärt der selbstbewusste junge Mann.

Grenze der Auslastung noch nicht erreicht

Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) freut sich über die Zusammenarbeit mit dem jungen Hansestädter. „Beide Seiten haben ein hochgradiges Interesse an einem Gelingen des Einstiegs in diese neue Mobilitätsform. Ich denke, dass diese Roller gerade für Innenstädte und touristisch geprägte Ortschaften, wie Seebäder, geeignet sind“, so Matthäus. Die freiwilligen Vereinbarungen zwischen Stadt und Unternehmer laufen unbegrenzt und bringen der Hansestadt keine Einnahmen.

Andrea Karch (l.) und Bianca Szinte kennen die E-Roller aus ihrer Heimatstadt Nürnberg. Dort nutzen sie lieber das Rad, aber als Touristen im Urlaub – wie aktuell in Rostock – könnten sie sich die Nutzung von Scootern vorstellen. Quelle: Thomas Mandt

Mit den jetzt eingesetzten 120 Elektro-Rollern sei die Grenze auch noch nicht erreicht. „Anhand anderer Städte haben wir berechnet, dass in der Innenstadt 300 und in Warnemünde 50 Elektroroller wirtschaftlich zu betreiben wären. Sollten es mehr werden, werden die Mechanismen des Marktes greifen“, erklärt der Senator.

Nächtliche Sammel- und Ladetour mit dem E-Transporter

Jungunternehmer Paul Ebel will in diesem Sommer erst einmal die aktuell angeschafften 120 Roller einsetzen und sehen, wie diese genutzt werden. Expansionspläne hätte er aber durchaus. „ Warnemünde ist natürlich ein attraktives Gebiet, aber auf der Promenade ist das Fahren nicht erlaubt und viele der anderen Wege sind aus Kopfsteinpflaster“, nennt er Gründe, die ihn aktuell noch zögern lassen.

Immer zwischen 22 und 5 Uhr sammeln Paul und sein Vater Hartmut Ebel die Roller zum Laden ein. Natürlich mit einem Elektro-Transporter. Quelle: Thomas Mandt

Außerdem muss der 17-Jährige künftig seinen Rhythmus ändern und immer nachts raus. „Wir sammeln die leeren Roller abends ab 22 Uhr ein, laden sie und stellen sie ab 5 Uhr wieder zur Verfügung. Dennoch soll es so sein, dass es rund um die Uhr voll geladene Roller gibt, die man per Handy-App herausfinden und leihen kann“, sagt er.

Für die nächtliche Sammel- und Ladetour kann der Jungunternehmer auch auf die Hilfe seines Vaters zählen. Unter anderem, weil er selbst noch keinen Führerschein hat, um den eigens angeschafften Elektro-Transporter zu fahren. „Für mich ist klar: Wenn Paul nicht pünktlich zur Stelle ist, bin ich als Helfer raus“, erklärt der Papa. Bei allem Stolz auf den Nachwuchs und trotz aller Hilfe sei das Unternehmen die Idee und Verantwortung des Juniors.

Software soll das wilde Herumliegen der Roller verhindern

Paul hofft, dass der Elektro-Roller-Verleih bei Rostockern und Touristen gut ankommt. Durch die ausgeklügelte Software soll verhindert werden, dass die Scooter wild im Stadtgebiet rumliegen und Wege blockieren. Dennoch ist es für ihn ab Donnerstag die Hauptaufgabe, auf die Einhaltung der Nutzungsregeln zu achten. „Was ich nämlich absolut nicht will, ist, dass die Roller zum Hassobjekt werden“, erklärt der junge Firmenchef.

Von Claudia Labude-Gericke