Rostock

Wie hat sich die Kreideküste Rügens im Laufe der Jahrzehnte verändert? Wie hat das Kap Arkona früher einmal ausgesehen? Wie wird es zukünftig einmal aussehen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich derzeit eine Schüler-AG an der CJD-Christophorusschule in Rostock. „Ich bin sehr oft auf Rügen, oft auch im Bereich der Steilküste. Und da ist mir aufgefallen, dass es immer öfter zu Abbrüchen kommt und man bei Wanderungen aufpassen muss, wo man noch langlaufen kann“, erklärt Schülerin Irma. „Das wird immer deutlicher.“

Die Elftklässlerin setzt sich nun mit der 13-jährigen Nele und der 16-jährigen Elin sowie Lehrer Marco Geisler mit dem Klimawandel auf der Insel Rügen auseinander. „Hauptsächlich wollen wir uns auf Abbrüche beziehen, aber auch auf den gesamten Lebensraum“, so Irma.

IOW lädt zum Schülerwettbewerb

Damit nimmt das Quartett am Schülerwettbewerb des Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW) in Warnemünde teil. Anlässlich des Ostseetages, der am 8. Juni im Rostocker Stadthafen stattfindet, werden Schülerinnen und Schüler ausgerufen, sich kreativ mit dem Thema Klimawandel auseinanderzusetzen: Wie wird die Ostsee im Jahr 2100 aussehen? Wird sie so warm sein wie das Mittelmeer?

Dr. Sven Hill in der Forschungsvilla Ostsee des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung. Quelle: Martin Börner

„Klimawandel ist ein wissenschaftlich und gesellschaftlich großes Thema – global. Und das macht natürlich auch vor der Ostsee nicht Halt“, sagt Sven Hill vom IOW. „Allerdings ist die Thematik so komplex und vielschichtig, dass es da eine Zusammenfassung braucht, um das an Nichtwissenschaftler zu vermitteln.“ Im September 2021 habe die Helsinki-Kommission (HELCOM) ein Factsheet zum Klimawandel in der Ostsee veröffentlicht. Über 100 Forschende haben darin ihr Wissen zusammengetragen. „Wir wollen erreichen, dass die Schüler sich mit diesen Factsheets auseinandersetzen, sich einen Aspekt heraussuchen und überlegen, wie man diese Inhalte an andere Zielgruppen weitergeben kann.“

Teilnehmen können Klassen aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Auch wenn der Wettbewerb aufgrund der wissenschaftlichen Komplexität hauptsächlich an ältere Jahrgangsstufen gerichtet ist, werden auch Bewerbungen von jüngeren Schülern angenommen.

Keine Vorgaben bei der Umsetzung

Wie die verschiedenen Themen aufgearbeitet werden, bleibt dabei den Teilnehmern selbst überlassen. „Der Wettbewerb richtet sich nicht nur an die naturwissenschaftlichen Fächer. Auch Deutsch-, Englisch- oder Kunstlehrer beispielsweise können sich mit ihren Klassen beteiligen“, so Hille. Der Kreativität seien keine Grenzen gesetzt. „Wir haben schon einen ersten Eindruck bekommen. Eine Gruppe aus Lübeck hat sich ein Kunstprojekt vorgenommen, das sie dann in Lübeck vorstellen. Möglich wäre aber beispielsweise auch ein Interview mit einem Wissenschaftler, das dann veröffentlicht wird.“

Irma, Elin und Nele möchten ein Modell erstellen, dass die Kreideküste im Wandel der Zeit darstellt, auch ein Video soll gezeigt werden. Bei ihrer Recherche beziehen sich die Schülerinnen auf das Faktenblatt der Helcom und alte Zeitungsartikel. „So viel Material gibt es leider nicht in der Bücherei. Nur alte Reiseführer, aber die helfen uns nicht weiter“, sagt Elin, die sich bald auch mal in der Unibibliothek umsehen möchte. Zudem hofft sie, dass sie im Zuge der Recherche auch einen Ausflug nach Rügen machen kann. „Da war ich bestimmt zehn Jahre nicht mehr.“

Nationalpark Jasmund – rund um die Kreidefelsen bei Sassnitz auf Rügen. Quelle: Andreas Meyer

AG setzt sich für soziale Projekte ein

Einmal die Woche trifft sich die AG. Immer wieder nimmt die Gruppe sich soziale Themen vor, mit denen auf Probleme hingewiesen werden soll. Aber auch Projekte, die anderen helfen, gehören zu den Zielen – beispielsweise Aktionen gegen Rassismus, aber auch Themen wie Mülltrennung. Beim Klimaprojekt haben sie klare Vorstellungen. „Erst einmal wollen wir auf das Thema aufmerksam machen und die Veränderungen darstellen“, sagt Irma. „Aber wir versuchen auch, Lösungen vorzuschlagen.“

Bei ihrer Recherche hat die 18-Jährige bereits einige Überraschungen erlebt. „Mich erstaunt, das auf die Ostsee bezogen sehr ungenau ist, wie sich Windstärken entwickeln. Da wird es schwer, Prognosen zu ziehen“, sagt sie. Das zeige jedoch auch, wie unberechenbar der Klimawandel ist.

Klimawandel macht Sorge

Wie deutlich der Klimawandel bereits zu spüren ist, weiß auch Nele. „Wir merken ja gerade deutlich, dass die Unwetter zunehmen und dass es im Sommer immer heißer wird“, sagt die 13-Jährige. Das mache ihr Sorgen. „Wir Kinder und Jugendlichen haben ja noch viele Jahre auf der Erde und wollen, dass es schön ist.“

Ihr Lehrer stimmt zu. „Ich habe das Gefühl, dass insgesamt viel zu wenig Leute aufmerksam sind und das Thema verinnerlicht haben“, sagt er. „Alles wird eher negiert und als Einzelperson fühlt man sich viel zu klein. Das macht mir Angst.“

Umso glücklicher ist er über das Engagement der Schüler. „Es ist sehr beeindruckend, was hier geleistet wird. Meine Schülerinnen und Schüler sind sehr kreativ, haben innovative Ideen. Es ist schön, dass man nur einen Anstoß geben muss und dann sehen kann, wie sie an ihren Aufgaben wachsen.“

Von Katharina Ahlers