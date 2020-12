Rostock

In dem großen Topf köchelt das Chilli con Carne vor sich hin. Neun Schüler des Schulzentrums Paul Friedrich Scheel in der Rostocker Südstadt wuseln durch die Projektküche, schneiden Zwiebeln, rühren Pudding an, holen Brezeln aus dem Ofen. In weniger als einer Stunde muss das Essen fertig sein, damit Mitschüler und Pädagogen satt werden. Die Schüler sind Teil der Catering-Schülerfirma „Breakfast“, die es seit 15 Jahren gibt.

„Die Teamarbeit beim Kochen und servieren macht mir viel Spaß“, sagt Carl Jäger. Der 16-Jährige ist seit drei Jahren dabei, in der siebten Klasse hat er sich dafür entschieden, Teil der Schülerfirma zu werden. „Und es war die richtige Entscheidung“, schmunzelt er. Im Rahmen eines Wahlpflichtfaches können die Schüler der siebten bis zehnten Klassen aus verschiedenen Fächern wählen – beispielsweise Sport, Gartenarbeit oder eben die Mitarbeit in der Schülerfirma.

Anzeige

In der Schülerfirma fürs Leben lernen

Die Schüler unterschiedlicher Klassenstufen der Körperbehindertenschule kommen mindestens drei Stunden in der Woche zusammen, beratschlagen, was gekocht wird, und wer welche Aufgabe übernimmt. Anschließend bereiten sie das Essen gemeinschaftlich zu. Die Schülerfirmagruppe sei wie ein Klassenverband, beschreibt Carl die Atmosphäre. „Wir sind ein Team und lernen voneinander.“

Maximilian und Carl holen frisch gebackene Brezeln aus dem Ofen. Quelle: Stefanie Ploch

Doch es gehe nicht nur um das Kochen, wie Carl sagt. Die Arbeit in der Schülerfirma würde auf das Leben vorbereiten. Die Schüler lernen im Team zu arbeiten und wie man in Stresssituationen einen kühlen Kopf bewahren kann.

Er ist auch Geschäftsführer der Firma, die verantwortungsvolle Aufgabe wurde ihm bereits nach einem Jahr in der Schülerfirma aufgetragen. „Ich hatte zunächst Bedenken, dass ich das nicht schaffen würde. Aber ich wurde bestärkt und konnte an meinen Aufgaben wachsen.“ Er hat die E-Mail-Anfragen sowie die Finanzen der Firma im Blick.

Catering bei der Bürgerschaft

Doch die Schüler kochen nicht nur für Mitschüler und Lehrer. Bei Veranstaltungen bietet die Schülerfirma Catering an, teilen auf den Bürgerschaftssitzungen in Rostock häufig Suppe und Schnittchen aus. „Für größere Aufträge opfern wir auch mal unsere Freizeit“, sagt Maximilian Reinert. „Das eine Mal stand ich an einem Samstag um sieben Uhr in der früh in der Schule, um das Catering vorzubereiten.“ Doch der 15-Jährige mache das gern. „Klar, manchmal ist es stressig, aber das gehört in der Küche dazu.“

Lesen Sie auch:

Vor seiner Mitarbeit in der Schülerfirma habe Maximilian kaum gekocht, inzwischen macht er es gern. Am liebsten aber mache er Rouladen, zusammen mit seiner Oma. Das Wissen, was er sich in diesem Unterricht angeeignet hat, könne er auch nach der Schule gebrauchen. „Dann muss ich nicht meine Mama anrufen, um zu fragen, wie ich ein Schnitzel braten muss“, sagt er und lacht.

Schüler müssen sich vorher bewerben

Wie in einem echten Unternehmen müssen sich die Schüler bewerben, um ein Teil der Schülerfirma zu werden, erklärt Projektleiterin Berit Krämer. Auch einem Bewerbungsgespräch müssen sich die Interessenten stellen. „Wir spielen nicht im Sand, sondern sind schon professionell unterwegs, damit die Schüler eine Vorstellung haben, wie die Jobsuche auf dem freien Markt funktioniert“, sagt sie. Inzwischen sei die Arbeit der Schüler routiniert, die Aufgabenverteilung werde vor dem Kochen festgelegt, jeder mache das, was er oder sie gut könne.

Lesen Sie auch: Böhmermann sagt Danke: Ist Fiete zum Abschied beim „ZDF Magazin Royale“ zu sehen?

Die Schülerfirma habe schon einige Auszeichnungen bekommen, ist die Projektleiterin stolz. Zuletzt belegten sie den zweiten Platz des Schülerfirmenwettbewerbs vom Bildungsministerium. In der Kategorie „Soziale Verantwortung“ konnten sie punkten und erhielten ein Preisgeld von 1000 Euro.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Schülerfirma trägt zur Integration und Wertschätzung behinderter Menschen in der Gesellschaft bei“, sagt Krämer. Außerdem würden die Schüler viele Erfahrungen sammeln, auch hinsichtlich der späteren Berufswahl.

In diesem Jahr mussten viele Aufträge der Schülerfirma abgesagt werden. „Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder mehr Veranstaltungen mit unserem Essen beliefern können“, sagt Carl.

Von Stefanie Ploch