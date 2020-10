Rostock

Die steigenden Corona-Zahlen in MV machen auch vor den Rostocker Schulen nicht Halt. Zwei Einrichtungen bestätigen positive Befunde. Das Gesundheitsamt hat die betroffenen Klassen jeweils in die Quarantäne geschickt. Die Stadt hat am Mittwoch eine Sonderstabssitzung einberufen. Man geht von steigenden Zahlen in den kommenden Tagen und Wochen aus.

Bereits am Wochenende hat es unter den Schülern des Innerstädtischen Gymnasiums einen positiven Corona-Befund gegeben. Nach Angabe der Schule stammt die Infektion des positiv getesteten Kindes nachweislich aus deren familiären Umfeld. Bereits seit Montag befindet sich die Klasse auf Anweisung des Gesundheitsamtes in Quarantäne.

Testungen am Donnerstag

Eltern und weitere Familienmitglieder unterliegen der Quarantänepflicht derzeit nicht. Nach Angaben des Schulleiters Markus Riemer wurden die Familien der betroffenen Klasse und alle Lehrer, die im Kontakt mit der Klasse standen, ausführlich vom Gesundheitsamt beraten. Am Donnerstag sollen sowohl die Kinder und die jeweiligen Lehrer sich einer Testung unterziehen.

Es handele sich demnach um eine 7. Klasse der Schule. Lehrer waren von der Quarantäne-Regelung nicht betroffen. Wann die Schüler nach der Testung den Schulbetrieb wieder aufnehmen können, sei noch unklar. „Das liegt ganz in den Händen des Gesundheitsamtes. Wir hoffen, dass der Spuk bald vorüber ist“, sagt Riemer.

41 Schüler der Werkstattschule in Quarantäne

Auch an der Rostocker Werkstattschule hat es eine positive Corona-Testung gegeben. Zwei Schüler des Jahrgangs sieben und acht erhielten am Montagabend einen positiven Befund. „Seitdem befinden sich 41 Schüler unserer 540 Schüler in Quarantäne und werden digital beschult“, sagt Mareike Svensson von der Schulverwaltungsleitung. Auch neun Lehrer wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt. Seit Montag gelte hier bereits die Maskenpflicht im Unterricht.

In der Stadtverwaltung bereitet man sich währenddessen auf weitere Fälle im schulischen Betrieb vor. „Es hat am Mittwoch eine Stabssitzung mit Brandschutz- und Rettungsamt, dem Klinikum, dem Gesundheitsamt und der Stadtverwaltung gegeben“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Einstellen auf höhere Fallzahlen

Demnach müsse man sich darauf einstellen, dass man in den kommenden Tagen und Wochen höhere Fallzahlen registrieren wird. „Deswegen haben wir erörtert, wie wir das dann logistisch und organisatorisch lösen können.“ Konkrete Beschlüsse habe es nicht gegeben.

In anderen Bundesländern gilt bereits die Maskenpflicht im Unterricht – zumeist an weiterführenden Schulen. Künftig sollen auch in Mecklenburg-Vorpommern bei regional mehr als 35 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen verschärfte Schutzvorkehrungen greifen.

Von Moritz Naumann