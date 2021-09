Rostock

Wieder mit Kommilitonen in den Hörsaal gehen und die Seminarräume der Uni renovieren, mehr Geld für Digitalisierung an Schulen, ein „Systemwandel“: Die Wünsche an die kommende Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern in Punkto Bildung werden sehr konkret.

Am Sonntag der Bundestags- und Landtagswahlen waren OZ-Reporter Moritz Naumann und Co-Moderator Jan Tauer von Tweedback unterwegs im Land- und haben in Live-Interviews mit verschiedenen Akteuren aus MV über die Themen gesprochen, die sie bewegen. In Rostock sprachen sie mit der Rostocker Studentin Antonia Francke, dem Landeselternratssprecher Kay Czerwinski und Gert Mengel, Schulleiter der Don-Bosco-Schule über das Thema Bildung.

Die Studentin Antonia Francke berichtete, wie sich Corona auf ihr Studium ausgewirkt habe. „Es war ganz schön hart in der letzten Zeit“, sagt sie. Dennoch hofft sie, dass Homeoffice zu gewissen Teilen bestehen bleiben könnte. Und sie wünscht sich, dass Geld in die Räume der Uni gesteckt wird.

Das Live-Interview können Sie hier noch einmal anschauen:

Gert Mengel, Schulleiter in Rostock, hat einige Herausforderungen zu bewältigen. Zum Beispiel müssten Defizite in der Schule durch ein eineinhalb Jahre Pandemie und damit einhergehend langer Zeit Homeschooling überwunden werden. „Das ist ein langfristiges Programm, ich denke, wir werden noch die nächsten zwei bis drei Jahre damit zu tun haben“, sagt er.

Er wünscht sich von der künftigen Regierung ein „Aufrichtprogramm“, um die Kinder stark zu machen. „Jetzt ist der Zeitpunkt für einen echten Systemwechsel.“ Er fordert neue Unterrichtsformen und ruft dazu auf, andere Lösungen zu nutzen, auch für den Sport und die Vereine.

Kay Czerwinski kritisierte im Interview, dass Eltern in der Pandemie besondere Herausforderungen hatten – oft kamen Anweisungen zum Distanzunterricht sehr kurzfristig. „Lehrer, Eltern und Schüler haben Unglaubliches geleistet“, sagt er mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Es gebe eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“, wie er weiter sagt – die Schule sei stark reglementiert, ist deswegen relativ sicher – mit beispielsweisen zwei Tests in der Woche, Maskenpflicht, getrennten Gruppen. „Außerhalb der Schule läuft das ganz anders“, sagt der Vorsitzende des Landeselternrates. „Es ist extrem schwierig, den Kindern beizubringen, dass sie sich an die Regeln halten. Bisher hat das super funktioniert.“

Bildung sei erstes Thema bei allen Kandidaten der Landtagswahl gewesen. „Ich appelliere an alle Abgeordneten, dass sie dem Bildungsministerium die Ressourcen geben, ihren Job endlich zu machen. Das ist ja das Hauptproblem“, sagt er und meint, dass jetzt alle Abgeordneten zu ihrem Wort stehen können. „Die Bildung muss nach vorne gehen.“

Von oz