„Halt, stopp!“, schallt es vor der Grundschule „Lütt Matten“ im Rostocker Stadtteil Lütten Klein. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern will die Straßenbahnschienen direkt vor dem Gebäude überqueren – und achtet nicht auf die gelb blinkende Ampel, die anzeigt, dass sich eine Bahn nähert.

„Dann muss man stehen bleiben und warten, bis das Licht wieder aus ist“, weiß Viertklässlerin Stella ganz genau. Die Neunjährige unterstützt an diesem Morgen unter anderem mit ihren Mitschülerin Luka und Jonas (beide 9) die Rostocker Polizei sowie die Verkehrswacht. Zusammen mit der Dekra führen sie die Schulwegkontrollen zum Start des neuen Schuljahres durch, weisen hier darauf hin, wie man sich am Straßenbahnübergang richtig verhält. „An insgesamt acht Rostocker Grundschulen sind wir heute und in den kommenden Tagen im Einsatz“, erzählt Polizeisprecherin Ellen Klaubert.

Luka (v.l.), Jonas und Stella unterstützen die Polizei bei der Schulwegkontrolle. Die drei Neunjährigen lernen dabei selbst noch eine ganze Menge. Quelle: Maria Lentz

Erwachsene als oft schlechte Vorbilder

Stella hat schon eine ganze Seite ihres kleinen blauen Heftchens vollgeschrieben: „Wir notieren uns, welche Fehler die Leute machen. Einer ist vorhin mit dem Fahrrad über den Bürgersteig und die Schienen gefahren. Eigentlich muss man da aber absteigen“, merkt sie an. „Viele Erwachsene schauen auch gar nicht nach links und rechts“, konnte Jonas schon mehrfach beobachten.

Dass sich gerade auch die Eltern im Straßenverkehr falsch verhalten, bestätige sich heute wieder, wie Angelika Stiemer, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Verkehrswacht, sagt: „Die belehren wir heute fast mehr als die Kinder. Schließlich haben sie eine Vorbildfunktion. Da ist noch einiges zu tun.“

Angelika Stiemer engagiert sich ehrenamtlich bei der Rostocker Verkehrswacht. Sie weiß, dass die Fehler im Straßenverkehr bei den Erwachsenen beginnen. Quelle: Maria Lentz

Ärger über Maske und Angst vor Homeschooling

Ein paar Meter weiter nimmt MVs Innenminister Torsten Renz (CDU) die ankommenden Schülerinnen und Schüler in Empfang. Er verteilt reflektierende Armbänder: „Damit dich die Autofahrer auch im Dunkeln später sehen“, sagt er zu der sechsjährigen Elena und wünscht ihr einen tollen Schulstart. Die Erstklässlerin freut sich, nun endlich lesen und auch schwimmen zu lernen. Mutter Anne ist mächtig stolz auf ihr erstes Schulkind, hat aber auch Sorgen: „Wir haben Angst, dass es wieder zu Homeschooling kommt. Wir wüssten gar nicht, wie wir das bewältigen sollen.“

Innenminister Torsten Renz begrüßt vor der Rostocker Grundschule "Lütt Matten" die Schülerinnen und Schüler zum neuen Schuljahr und schenkt ihnen ein reflektierendes Armband. Damit sollen sie sicherer zur Schule kommen, da Autofahrer sie besser sehen. Quelle: Maria Lentz

Auch wenn Corona vor der Grundschule „Lütt Matten“ an diesem Morgen nicht das zentrale Thema ist, schwingt es doch immer mit. „Jetzt müssen wir gleich drinnen wieder Maske tragen“, bemerkt der neunjährige Luka und verzieht das Gesicht. In den ersten zwei Schulwochen gilt wieder die Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude und während des Unterrichts. Danach fällt sie weg – vorausgesetzt, die Corona-Ampel zeigt grün oder gelb. Außerdem müssen sich Lehrer und Schüler in den ersten 14 Tagen zweimal pro Woche testen lassen.

Innenminister hält sich mit Prognosen zurück

Nicht zu vergessen: die unterschriebene „Erklärung über das Reiseverhalten“, die die Eltern am ersten Tag abgeben müssen. „Das hat sehr gut geklappt. Die Eltern sind mittlerweile kampferprobt, sprich dran gewöhnt, und arbeiten gut mit. Zudem konnten wir die Zettel bereits vor den Sommerferien austeilen“, freut sich die stellvertretende Schulleiterin Kathleen Hahn.

Innenminister Renz versteht, dass viele Eltern verunsichert auf das neue Schuljahr blicken: „Gerade für die Zweitklässler, die in der ersten Klasse so viel verpasst haben, ist es sicher kritisch. Auch das Gemeinschaftsgefühl fehlt.“ Ob die jetzigen Erstklässler mehr Glück haben, darauf will er sich nicht festlegen. „Die Corona-Prognosen überlasse ich den anderen Politikern.“

Haltestellen besonders gefährlich

Er betont lieber die Bedeutung der heutigen Aktion: „Erstmal ist es wichtig, dass die Kinder den Schulweg sicher meistern. Man kann gar nicht früh genug damit anfangen, sie für die Gefahren des Straßenverkehrs zu sensibilisieren.“ Er habe das hohe Verkehrsaufkommen vor der Grundschule „Lütt Matten“ beobachtet. „Dazu kommen Straßenbahnen im Fünf-Minuten-Takt. Das ist schon nicht ohne.“ Matthias Stenau von der Dekra ergänzt: „Die fahren im Haltestellenbereich auch erstaunlich schnell.“ Er wisse aus Erfahrung, dass gerade Haltestellen Brennpunkte für Unfälle sind.

Allein in Rostock habe es im vergangenen Jahr 67 Verkehrsunfälle gegeben, an denen Kinder beteiligt waren, berichtet Polizeisprecherin Klaubert. 50 von ihnen wurden dabei leicht bis schwer verletzt. „Zu schnelles Fahren gehört zu den häufigsten Ursachen“, sagt sie. Deshalb werden im Rahmen der Schulwegkontrollen nicht nur die Kinder sensibilisiert, sondern auch die Autofahrer genau im Blick gehalten. „Zusätzlich startet die landesweite Kampagne ‚Fahren. Ankommen. Leben.‘ mit dem Schwerpunkt Schulwegsicherung und Geschwindigkeit.“

Für Luka, Stella und Jonas ist der erste Teil ihres Jobs als Verkehrshüter um 8 Uhr erledigt, jetzt geht es in den Unterricht. Morgen werden sie aber noch einmal aktiv: „Wir gehen dann in die ersten Klassen und besprechen mit den Kindern, worauf man auf dem Schulweg achten muss“, erklärt Stella. Dann kommen die kleinen blauen Heftchen mit den Notizen zum Einsatz.

