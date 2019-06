Rostock

Die von Greta Thunberg angeführte Fridays-for-Future-Bewegung (Freitage für die Zukunft) hat eine einzige Botschaft: Der Klimawandel betrifft alle und wenn er noch aufgehalten werden soll, muss sich jetzt etwas ändern. Um das deutlich zu machen, fordert die Schülerbewegung Maßnahmen wie den Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 und eine CO2-Steuer.

Mittlerweile bilden sich in allen Berufen und Altersklassen immer mehr for-Future-Gruppen. So auch die „Scientists for Future“ (Wissenschaftler für die Zukunft), die die Forderungen der Schüler mit wissenschaftlichen Fakten untermauern. Auch Wissenschaftler in Rostock haben sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen.

26 000 Wissenschaftler unterschreiben Klima-Aufruf

„Wir haben uns zur Gründung entschlossen, weil eine ganze Reihe der Mitarbeiter der Universität den Aufruf des Potsdamer Klimainstituts unterschrieben hat“, erzählt Kira Ludwig, verantwortlich für die Organisation des Netzwerkes. In dem Aufruf werden die Anliegen der Schülerbewegung gerechtfertigt und die derzeitigen Maßnahmen zum Schutz von Natur und Klima kritisiert: Sie reichen bei Weitem nicht aus.

„Wir haben gesagt: Wir können etwas beitragen. Und die Resonanz war überwältigend positiv.“ Viele Wissenschaftler hätten eigentlich bereits 24 Stunden am Tag zu tun, trotzdem hätten sich Leute aus den verschiedensten Fakultäten zusammengefunden. Mittlerweile sind es 25 Rostocker Akademiker, die sich für den Klimaschutz engagieren.

Unterstützung der Schüler mit Informationen

„Das Hauptziel ist die Unterstützung der Schüler, Argumente bereithalten, Argumente prüfen und damit auf die Politik einwirken“, erläutert Ludwig die Ziele. Man wolle den Schülern aber nichts wegnehmen, sondern sie ergänzen und ihnen nach Möglichkeit helfen. „Wir wollen nicht dramatisieren, sondern informieren und die Urteilskraft stärken“, ergänzt Prof. Dr. Ralf Ludwig.

Auch Kai Budde hat den Klima-Aufruf unterschrieben: „Es ist wichtig, einen Standpunkt zu vertreten und zu zeigen, dass die Rostocker Wissenschaftler nicht still im dunklen Kämmerlein hocken, sondern sich dafür interessieren, wie es mit uns allen weitergeht.“ Die Erkenntnisse der Wissenschaft müssten besser kommuniziert werden, bemerkt der Informatiker.

Gegenwind von Klimaschutz-Gegnern

Insbesondere befassen sich die Rostocker Forscher mit Energie-, Verkehrs- und Bildungsfragen, hauptsächlich überprüfen sie aber Fakten. Das ist auch nötig: „Der Wind, der uns entgegenschlägt, ist nicht ohne“, erzählt Kira Ludwig mit Blick auf aktive Klimaschutz-Gegner. Diese leugnen, dass der Klimawandel von den Menschen verursacht wird und behaupten, dass der Anstieg der globalen Temperaturen auch von alleine stattgefunden hätte.

„Das stimmt aber schlicht und ergreifend nicht, das kann man nachlesen“, stellt Ludwig fest. Vielleicht hätte eine leichte Erwärmung stattgefunden, aber nicht in gleichem Maße und diesem rasenden Tempo. Das sei einzig und allein dem Menschen und den Treibhausgasen in der Atmosphäre zuzuschreiben. Eine sachliche Diskussion sei mit den Gegnern kaum möglich. „Klar ist das manchmal frustrierend, aber man muss dabeibleiben und die Dinge immer wieder sagen, um etwas zu verändern“, betont Ludwig.

Positive Reaktionen des Umfelds trotz Sorgen

„Die Leute freuen sich und finden das gut“, erzählt Ludwig von den Reaktionen des Umfeldes. Viele hätten Angst, dass die Begeisterung bei ausbleibenden Veränderungen in der Politik in Frust umschlagen könnte. Wieder andere glauben, dass der Spuk bis zum Herbst vorbei sei. „Das es so kommen wird, glaube ich aber nicht. Viele ernsthafte Menschen kümmern sich jetzt darum und die Panik ist mittlerweile angekommen“, zeigt sich Ludwig zuversichtlich.

„Mein ganzes Leben lang habe ich das Gefühl, dass wir unsere Umwelt ausbeuten und nicht richtig mit ihr umgehen“, erzählt Ludwig. Sie habe aber nie den richtigen Hebel gefunden, um dagegen anzugehen. Mit dem Aufkommen der Fridays-for-Future-Bewegung habe sie den Moment gefunden: „Wenn wir jetzt nichts ändern, dann ist unsere Chance vertan.“

Jana Schubert