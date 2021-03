Rostock

Der Seehafen wächst, zahlreiche Großbetriebe haben sich in den vergangenen Jahren angesiedelt, die Menge der umgeschlagenen Güter nimmt ständig zu – und damit auch die Zahl der Lkw. Für den gesamten Straßenverkehr der Autobahn existiert zurzeit nur eine einzige Abfahrt, die Anschlussstelle Rostock-Überseehafen. Dieses Nadelöhr soll entlastet werden – durch den Bau eines zweiten Abzweigs von der A 19 in den Seehafen.

„Rostock ist der größte Hafen in MV, hat aber nur eine Autobahnabfahrt“, sagt Rostock-Port-Geschäftsführer Gernot Tesch. Das ist deutlich zu wenig. Im Sommer nach der Getreideernte stauen sich die Lkw mitunter in zwei Reihen auf der zentralen Ost-West-Straße. Die neue Verbindung soll den Hafen in Höhe des Kraftwerks an die Autobahn anbinden. Fahrzeuge mit dem Ziel Schüttgutterminal, Mälzerei, EEW-Großrohrwerk, Liebherr und Ölhafen sollen künftig diesen Weg nehmen. Die alte Abfahrt dient dann vor allem als Zubringer zu den Fähren.

Zubringer mit Kreisverkehr schon fertig

Auf der Hafenseite sind die Vorbereitungen für die neue Abfahrt so gut wie fertig. Die Zubringerstraße und ein Kreisverkehr wurden bereits vergangenes Jahr angelegt. Noch enden die neuen Wege in der Nähe des riesigen Kraftwerkskühlturms aber wenige Meter vor der Autobahntrasse. Nun sollen auch die letzten Meter gebaut werden.

Hier soll die neue Abfahrt von der A19 zum Seehafen entstehen. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Der Bauantrag der Rostock Port GmbH wurde bereits durch die bundeseigene Autobahn GmbH genehmigt. Ziel der Baumaßnahme: Verkehre, die aktuell über die AS Rostock-Überseehafen fahren und stark zugenommen haben, sollen „entflochten“ werden. Baubeginn soll diesen Herbst sein.

50 Prozent mehr Verkehr bis 2030

Die Kosten werden auf vier Millionen Euro geschätzt, für sie kommt der Veranlasser der Maßnahme auf, Rostock Port. Die Hafen-Gesellschaft ist zudem für die planerischen Vorbereitungen zuständig, die Autobahn GmbH erteilt die Genehmigung und übernimmt die bauliche Umsetzung, erklärt eine Sprecherin. Zurzeit werden die Ausführungsunterlagen erstellt und die Ausschreibung vorbereitet. Ein Fertigstellungstermin steht noch fest. „Ich würde mir wünschen, wie schaffen es bis zur Getreideernte 2022“, sagt Hafen-Chef Tesch.

Der zweite Autobahnanschluss wird auch deshalb nötig, weil der Hafen nach allen Vorhersagen weiter wachsen wird. Eigene Berechnungen gehen von einer Zunahme des Verkehrs um 50 Prozent bis 2030 aus. Laut einer Bedarfsprognose beträgt der Erweiterungsbedarf für weitere Industrieflächen bis 2025 rund 430 Hektar. Dieses riesige Areal über nur eine Autobahnabfahrt anzubinden, bedeutet zudem ein hohes Risiko. Bei einer Sperrung infolge eines Unfalls stünde alles still – der Hafen wäre dann nur noch über die Landstraße in Hinrichsdorf zu erreichen. Tesch: „Redundanz ist in der Logistikbranche immer wichtig.“

Vorbereitungen seit zehn Jahren

Seit zehn Jahren laufen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen für das Projekt „zweite Autobahn-Abfahrt“. 3000 Fahrzeuge sollen den neuen Anschluss im Durchschnitt täglich nutzen, in jede Fahrtrichtung. Die Ortslage Krummendorf wird zugleich entlastet, weil der Schwerlastverkehr zum Industriehafen früher von der Autobahn abgeleitet wird.

Auch die Umschlagsgesellschaft Euroports begrüßt die Aussicht auf den zusätzlichen Bypass zur A 19. „Wenn sich mal auf der einzigen Abfahrt ein Lkw quer stellt, hätten wir ein Problem“, sagt Geschäftsführer Karsten Lentz. Aber auch die Entlastungsfunktion der neuen Auffahrt wäre sehr wichtig.

An manchen Tagen stauen sich die Getreide-Lkw in der Ost-West-Straße in Doppelreihen bis zur Autobahn. 90 Prozent des Getreides kommen laut Euroports auf dem Straßenweg aus MV in den Hafen – bei drei Millionen Tonnen jährlichem Getreideumschlag im Rostocker Hafen sind das ziemlich viele Lkw. Mit der zweiten Abfahrt soll alles besser werden. Was noch fehlt, ist ein Name für die künftige Anschlussstelle.

Von Gerald Kleine Wördemann