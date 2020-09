Winterschwimmer aus Rostock und anderen Teilen Deutschlands trotzten am Samstag Wind und Regen und läuteten die Saison ein. Die Rostocker Seehunde luden rund 80 Teilnehmer ein, die ins kalte Nass sprangen.

Rostocker Seehunde starten in die Eisbadesaison

