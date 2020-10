Weil der Durchgangsverkehr in der Fahrradstraße in Rostock in den vergangenen Jahren zugenommen habe, will Rostocks Umwelt- und Infrastruktursenator Holger Matthäus (Grüne) die Fahrradstraße für Kraftfahrzeuge sperren. Anwohner und Gewerbetreibende fühlen sich hintergangen.