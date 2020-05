Rostocker Seniorenstift reagiert auf Brief einer Angehörigen: „Fühlen uns alleingelassen“

Rostock

Senioren in MV fühlen sich aufgrund der Corona-Beschränkungen wie in einem Gefängnis. Diesen Eindruck hat die Nienhägerin Katrin Borgwardt. In einem offenen Brief an Sozialministerin Stefanie Drese und den Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen fordert sie mehr Freiheit für die Angehörigen und ein schlüssiges Konzept für die Situation an Pflege- und Senionenheimen.

Jetzt hat der Träger der Einrichtung, die Deutsche Seniorenstift Verwaltungs GmbH (DSG), auf den Brief reagiert und der Angehörigen in Teilen Recht gegeben. Laut DSG-Prokurist Thomas Weiss und Geschäftsführer Volker Schulze beschreibe Borgwardt sehr gut die Problematik, die sich durch die Verordnungen im Umgang mit der Covid-19-Pandemie für Pflegeheimbewohner ergeben.

Zwar stehe bei Ämtern und Behörden die Gesundheit dieser Hochrisikogruppe im Vordergrund. Problematisch sei jedoch, „dass die behördlichen Auflagen und Regelungen in und außerhalb der Pflegeheime immer weiter auseinanderdriften. Wir als Pflegeheimbetreiber merken, dass die strengen Vorgaben für Besuche bei Bewohnern und für Angehörige für zunehmendes Unverständnis sorgen, wenn gleichzeitig andere Regelungen, zum Beispiel für Restaurantbesuche, immer weiter gelockert werden.“

Aktuell entsteht der Eindruck, das Schlimmste sei überstanden

Und weiter heißt es in der Mitteilung: „Bei Bewohnern und Angehörigen entsteht der Eindruck, dass das Schlimmste überstanden sei und dass sich das in mehr Freizügigkeit bei den Besuchsregelungen wiederfinden müsste“. Das Risiko für die Bewohner und Mitarbeiter sei aber nach wie vor extrem hoch. Nur eine einzige Infektion könne innerhalb einer Pflegeeinrichtung mit über 100 Menschen, die meist mehrere Vorerkrankungen haben, zu einem massiven Ausbruch des Virus führen.

Die Mitarbeiter vor Ort täten „ihr Möglichstes, auch bis zum Rande ihrer eigenen Belastbarkeit, um die ihnen anvertrauten Menschen zu schützen. Dabei sind sie leider zunehmend einer aggressiven Grundhaltung von manchen Angehörigen ausgesetzt, die für die sehr strengen Regelungen kein Verständnis haben. Wir versuchen, unseren Bewohnern weiterhin so viel normalen Alltag wie möglich sicherzustellen“.

Grundsätzlich hätten die Bewohner auch die Möglichkeit, die Einrichtung zu verlassen. „Da wir aber keine Möglichkeit haben, zu prüfen, ob die Bewohner sich außerhalb unserer Einrichtung einer Infektionsgefahr aussetzen, müssen sie zum Schutz aller nach ihrer Rückkehr zunächst in Quarantäne in ihrem Zimmer bleiben.“’ Das werde sowohl von Bewohnern wie auch Angehörigen meistens abgelehnt.

An diesem Punkt fühlt sich der Träger von den Behörden mit der Situation alleine gelassen. „Sie fordern uns auf, Besuche zu ermöglichen, geben uns gleichzeitig aber eindeutig zu verstehen, dass die gesamte Verantwortung bei uns bleibt.“ Da Ämter und Behörden nach außen kommunizieren, dass Besuchsregelungen weiter gelockert werden können, verstärke sich dieser Druck zusätzlich. „Es bleibt ein schmaler Grat, Bewohnern und Angehörigen so viel Nähe wie möglich bei gleichzeitig einem Höchstmaß an Sicherheit zu ermöglichen.“

