Rostocker Sexualpädagogin enthüllt Sex-Mythen: Wie Ihr Liebesleben besser wird

Rostock

„Ich hab den geilsten Job der Welt, ich darf den ganzen Tag über Sex reden“, sagt Andrea Bentzien. Die Sozial- und Sexualpädagogin ist Projektleiterin bei der Landesfachstelle für sexuelle Gesundheit und Familienplanung MV – und sie klärt längst nicht nur Jugendliche über das Thema auf, sondern weiß auch, was Erwachsene bewegt, wenn es um die vermeintlich schönste Nebensache der Welt geht.

Gleich zuerst – ist Sex wirklich die schönste Nebensache der Welt? „Das kommt auf das Individuum drauf an. Wenn jemand lieber an den Strand geht und Steine sammelt oder das Geld für neue Reitstiefel ausgibt statt für neues Sex-Spielzeug – dann ist das auch ok.“ Die „Nebensache“ ist aber immer noch eine Art Tabuthema. Vor allem wenn Sex nicht funktioniert, wird zu wenig darüber geredet – eines der Hauptprobleme, findet Sexualpädagogin Andrea Bentzien.

Kommunikation als Schlüssel zu erfüllter Sexualität

Bei ihrer täglichen Arbeit ist die Expertin in Sachen Lust und Liebe vor allem in Schulen im Land unterwegs, um bereits frühzeitig und unverblümt für Aufklärung zu sorgen und das Thema Sex in seiner Ganzheit zu betrachten, mit allem, was dazu gehört. Das sind für viele Jugendliche Dinge wie Neugier, Nähe, Zusammensein, Vertrauen. Auch Menschen mit Behinderungen finden mit ihren sexuellen Nöten bei ihr Rat.

Aufklärung in Plüsch – Penis, Vagina und Gebärmutter (hinten). Quelle: Anja v. Semenow

„Wir reden einfach nicht genug über das Thema Sex. Dabei ist es so wichtig, dass darüber gesprochen wird. Wie soll der andere sonst wissen, was mich bewegt, was mir fehlt und was ich brauche“, sagt Andrea Bentzien, die selbst in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt, nach dem die Erfahrungen mit Männern nicht erfüllend waren.

Die Sexualpädagogin weiß auch: „Sex ist so viel mehr als nur Geschlechtsverkehr: Es ist eine Lebensenergie, Spaß, Lust, Kommunikation, Betätigung, Bestätigung – es gibt so viele Dimensionen von Sexualität.“ Auch der alleinige Austausch von Zärtlichkeiten kann bedeutsamer sein als der Vollzug, vor allem in länger währenden Partnerschaften oder im Alter.

„Schatz, ich hab mal wieder Bock auf Sex“

Reden wir über eine der Dimensionen – Sex in der Paarbeziehung an dem Punkt, wenn aus zwei Menschen Eltern werden. „Wenn Paare Kinder kriegen, dann geht die Post ab. Es ist eine neue Konstellation, Eltern zu sein, da muss sich jeder auch als Person selbst wiederfinden. Sollte Sex zum Mangel werden, kann einer immer sagen: ‚Schatz, ich hab mal wieder Bock auf Sex‘. Dann kann der andere immer noch sagen: ‚Schön für dich.‘“

Andrea Bentzien kennt die Probleme, wenn Menschen vor ihr sitzen und Sex nur als eine Art notwendiges Übel betrachten. Ihr Rat: „Ich muss ins Reden kommen. Es ist vollkommen ok, wenn ich keine Lust auf Sex habe, das bedeutet nicht, dass mit mir etwas nicht in Ordnung ist. Je älter man wird, desto mehr treten auch Schwierigkeiten auf wie Erektionsstörungen oder Scheidentrockenheit.“ Die Zauberformel bei solchen Problemen? „Sich mehr Zeit nehmen, das Vorspiel ausdehnen und sagen ‚Schatz, ich möchte das so und so.‘“ Auch Viagra und Gleitmittel können den Sex in diesen Phasen erleichtern.

Bedeutet eine Sexflaute das Aus der Beziehung?

Sind denn Beziehungen zum Scheitern verurteilt, wenn wenig oder gar kein Sex mehr stattfindet? „Wenn ich mich als Paar nur über den Sex definiere und keine anderen gemeinsamen Themen habe, die mich verbinden, dann ist das vielleicht so. Ansonsten gibt es noch so viele Möglichkeiten, auch ohne Geschlechtsverkehr, Nähe, Zuneigung und Zärtlichkeiten auszutauschen.“

Die eigene Identität finden – ein Schlüssel zu erfüllter Sexualität. „Schon von klein auf, sollte jeder lernen: So wie ich bin, bin ich richtig. Und wenn ich möchte, dass mich jemand versteht, dann hilft nur reden und sich respektvoll begegnen.“

Eine intime Möglichkeit, sich selbst näherzukommen und besser kennenzulernen, ist Selbstbefriedigung – ein Thema, das mitunter schambehaftet ist. Dabei weiß Andrea Bentzien genau, was daran so wichtig ist: „Ich finde Selbstbefriedigung total geil, weil ich Sex mit dem coolsten Menschen der Welt habe: mit mir. Außerdem – wenn ich selbst nicht weiß, wie ich ticke, wie will ich das dann meinem Gegenüber zeigen?“

Schlechte Liebesromane & Pornos verklären die Realität

Selbstbefriedigung sei auch für Männer ein probates Trainingsmöglichkeit, um den Orgasmus länger hinzuhalten. Das findet die Pädagogin besser als die Verzögerungsmethode, beim Sex Einkaufslisten zu schreiben oder an die Schwiegermutter zu denken. Aber wie sieht es mit der Orgasmusfähigkeit der Frauen aus? „Ich habe schon mit Frauen gesprochen, die mehrere Kinder haben, aber noch nie einen Orgasmus hatten. Sie atmen dann meistens erleichtert auf, wenn sie wissen, dass sie mit dem Problem nicht alleine sind. Über 70 Prozent der Frauen kommen nur über die Stimulierung der Klitoris zum Höhepunkt. Ich finde es sinnvoll, den Sex von der Orgasmusfrage zu befreien.“

Sex kann auch ohne Klimax schön sein. Auch hier kann Selbstbefriedigung ein Schlüssel sein, um sich und seine Bedürfnisse besser kennenzulernen. Ansonsten sagt die Expertin: „Dieser Parallelorgasmus findet vor allem in schlecht geschriebenen Liebesromanen statt.“ Jenseits des wirklichen Lebens bilden vor allem Pornofilme Rollenmuster und idealisierte Körper ab, die das Bild der Realität verzerren. „Da wird der Penis gecastet und der Mann hängt mit dran“, sagt Andrea Bentzien.

Wie Liebeskugeln helfen können

Und wie ist es mit dem Motto: Es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik? „Da bin ich mir nicht so sicher“, überlegt die Sexualpädagogin. Da sind Frauen klar im Vorteil, sie haben Intimmuskeln, die trainiert werden können. Frauen, die etwas für die Stabilität ihrer Vagina tun möchten, setzen auf Beckenbodentraining. Andrea Bentzien: „Da sollte der Weg nicht ins Sanitätshaus führen, sondern lieber zum Sex-Spielzeug, Abteilung Liebeskugeln.“

Von Anja von Semenow