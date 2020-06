Rostocker Silvestermord: Grausame Details von der Tat im Elternschlafzimmer enthüllt

Rostock

Vor dem Prozessauftakt zum Rostocker Silvestermord hat das Landgericht Details zum Tathergang und Anhaltspunkte für ein mögliches Motiv bekanntgegeben.

Laut Anklage hat sich der angeklagte Rostocker Marko W. am 31. Dezember 2019 in das Schlafzimmer der Eltern in der gemeinsamen Wohnung geschlichen und dort Vater und Mutter brutal hingerichtet. Er habe einen mittelgroßen Schlosserhammer und ein Jagdmesser mit einer Klingenlänge von 13,5 Zentimetern bei sich geführt.

Mit Hammer auf Kopf geschlagen, bis der Stiel abbrach

Die Arg- und Wehrlosigkeit der schlafenden Eltern ausnutzend, habe er zunächst auf den Kopf des Vaters mit dem Schlosserhammer eingeschlagen bis der Holzstiel abbrach. Sodann habe er 21 Mal mit dem Messer mit großer Wucht auf den Oberkörper des Opfers eingestochen, bis dieser infolge der Verletzungen an Lunge und Herzen verstorben sei. Die wach gewordene und vor Schreck aufgestandene Mutter soll der Angeklagte sodann mit 41-Messerstichen in den Oberkörper getötet haben. Die Verletzungen seien mit enormer Wucht beigebracht worden, so dass sogar die sehr stabilen Schulterknochen der beiden Opfer durchstoßen wurden.

Marko W. soll im Anschluss die Tatwerkzeuge gesäubert und ca. 4,5 Liter Bier getrunken haben. Schließlich sei er in den Morgenstunden im Polizeirevier in Dierkow erschienen, um sich selbst zu stellen.

Eltern sollen dem Sohn Ultimatum gestellt haben

Der Angeklagte ist der Älteste von drei Brüdern und wohnte zum Tatzeitpunkt noch bei seinen Eltern. Einer Beschäftigung ging er schon seit Jahren nicht mehr nach. Hier könnte auch ein mögliches Motiv liegen. Es soll Streit mit den Eltern gegeben haben, weil Marko W. Auflagen des Jobcenters nicht erfüllt haben soll. Zum neuen Jahr hätten die Eltern dem Angeklagten deshalb ein Ultimatum zum Auszug aus der Wohnung gestellt.

Am 30. Juni beginnt um 13 Uhr die Hauptverhandlung gegen den Rostocker.

