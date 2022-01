Viele Menschen in Rostock suchen eine neue Wohnung, aber das Angebot ist knapp – gerade für Familien. Dabei lebt in mehr als jeder zweiten Wohnung nur eine Person. Oft haben Singles mehr Platz, als sie bräuchten. Worauf es ihnen beim Wohnen ankommt und wie Vermieter sie in kleinere Wohnungen „umsiedeln“ wollen.