Roggentin/Cordshagen

Der schmale, zarte Trieb – er wird mal ein prachtvoller Baum, eine wunderschöne Wildkirsche. Maylas Wildkirsche, um genau zu sein. Im Wald bei Cordshagen wird das Bäumchen der Zweijährigen wachsen. Zusammen mit 800 weiteren Kirschen, die alle eine Gemeinsamkeit haben: Sie wurden am Wochenende gepflanzt von Kindern und Mitarbeitern der SIV.AG aus Roggentin. Denn in der Software-Schmiede gibt es seit mittlerweile zehn Jahren eine nachhaltige Tradition: Für jedes Kind, das in der „SIV-Familie“ in einem Jahr geboren wurde, wird ein Baum gepflanzt. Das Unternehmen will damit Vorbild für andere sein.

„Wir wollen wachsen“

„Wir wachsen – als Unternehmen, in unseren Familien und in der Natur“, sagt SIV.AG-Vorstandschef Dr. Guido Moritz. Wie viele Bäume die Mitarbeiter im vergangenen Jahrzehnt gepflanzt haben – so ganz genau kann das auch Firmensprecherin Cynthia Hennig-Kundt nicht sagen. „Wir haben auf unserem Firmengelände in Roggentin angefangen.“ Obstbäume wurden dort gepflanzt. Äpfel, Birnen, Kirschen.

Aber rund um das Software-Haus gibt es keinen Platz mehr. Also weicht die SIV.AG in den Wald aus, in die Landesforst bei Cordshagen. Mit Spaten, Gummistiefeln, Matschhosen und Regenjacken ausgerüstet, machten sich die Mitarbeiter am Sonnabend dort ans Pflanzen. Auf 800 Neugeborene kommt die Belegschaft zwar nicht, aber: „2020 musste das Pflanzen ausfallen. Deswegen wollen wir in diesem Jahr aufholen“, so Hennig-Kundt.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um „Team-Building“, das gemeinsame Erlebnis in der Natur, geht es bei der Tradition. Um Nachhaltigkeit. Und darum, etwas zu schaffen, das bleibt: „Wir alle wissen, wie wichtig der Wald für uns ist. Es wäre schön, wenn weitere Firmen unserem Beispiel folgen“, sagt die Sprecherin. 800 Bäume – für Revierförster Gunnar Horack geht es nicht so sehr um die Zahl: „Es geht darum, dass Menschen sich aktiv für den Wald einsetzen.“ Die Wildkirsche sei ein wertvoller Baum. „Kleine, saure Früchte“, sagt er.

Experte für Deutschlands Versorger

Noch schneller als die Bäume wächst die SIV.AG: 65 neue Stellen sind allein 2021 entstanden, 2022 will Vorstandschef Moritz bis zu 30 weitere IT-Experten einstellen. Die Roggentiner Software-Schmiede gehört seit 2016 zum kanadischen Harris-Konzern, ist auf Abrechnungssoftware für die Ver- und Entsorgungsbranche spezialisiert. „Einer unserer größten Kunden ist Stromnetze Berlin, ein Netzbetreiber“, so Moritz. Aber auch Stadtwerke in ganz Deutschland und bekannte Versorger für „Greenpeace Energy“ lassen mit Software aus Roggentin abrechnen.

Ein Wachstumsmarkt – weil SIV nach eigenen Angaben immer mehr Kunden gewinnen kann und weil neue Aufgaben auf die Versorger zukommen: Schon in wenigen Jahren sollen alle Strom- und Wasserkunden „intelligente Zähler“ erhalten, ihren Verbrauch in Echtzeit verfolgen können. „Wir stehen vor ganz neuen Anwendungen: Der Strompreis wird viel flexibler – was auch in der Abrechnung eine Herausforderung ist“, so Moritz. Ein Beispiel: Wer nachts sein E-Auto lädt, soll künftig weniger für Strom bezahlen – und wer seinen Herd anwirft, wenn viel Windstrom verfügbar ist, könnte den künftig auch günstiger bekommen. „Wir bereiten die Kunden mit unseren Produkten darauf vor.“

Die SIV.AG sucht dafür Experten aus ganz Deutschland: „Die Region Rostock ist total attraktiv für Fachkräfte“, so Moritz. Aber: „Die Politik muss sich den Themen ,bezahlbarer Wohnraum’ und Kita-Plätze annehmen. Wenn die Wirtschaft wachsen soll, brauchen wir Unternehmen da Hilfe.“

Von Andreas Meyer