Rostocker Software-Firma unterstützt Tourismusbranche

Drei junge Männer eine Idee: „Wir wollen Rostock zu einem der innovativsten Technologiestandorte in der IT-Branche machen.“ Diese Vision kam Tom Jaster (29), Johannes Karow und Andreas Ludwig (36) vor drei Jahren am Küchentisch. Sie gründeten die Firma Altow Digital Innovations und verfolgten von nun an einen Plan: „Wir wollen die positive Entwicklung Rostocks maßgeblich mitgestalten und Vorreiter sein“, sagt Andreas Ludwig, einer der vier Gesellschafter. Sie wollen nicht zugucken, sondern anpacken.

Mit Handy im Restaurant registrieren

Heute stellen die jungen Macher dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) ihre neueste Entwicklung zur Verfügung: eine Anwendung zur digitalen Registrierung im Restaurant. Das soll hygienischer und unkomplizierter für alle sein. Denn wegen der Corona-Pandemie müssen derzeit alle Restaurantbesucher ihre Adresse hinterlassen. Heißt: Stifte müssen ständig desinfiziert und unzählige Zettel abgeheftet werden.

Mit der neuen Anwendung www.randnotiz.eu gehören Zettel und Stift zum Notieren der Restaurant-Gäste bald der Vergangenheit an. Quelle: Ove Arscholl

„Mit unserer Idee benötigt man nur noch sein Handy. Mit dem wird ein QR-Code eingescannt und am Handy die benötigte Adresse eingegeben“, erklärt Johannes Karow. Selbst die Speisekarte der Gaststätte kann heruntergeladen werden. „So muss auch diese erst gar nicht angefasst werden“, sagt Karow.

Alles sei viel hygienischer und weniger aufwändig. Nach 28 Tagen werden die Daten automatisch gelöscht. „Das soll eine Hilfe von uns an die Touristiker sein. Wenigstens ein kleiner Hoffnungsschimmer für sie“, sagt Ludwig.

Freizeitpark-App schafft Orientierung

Ihr erstes Projekt: die Buchungsplattform eines Rostocker Kreuzfahrtunternehmens. Diese weiterzuentwickeln und immer wieder anzupassen – ein ständiger Prozess. Eines ihrer aktuellen Projekte: Eine Handy-App für einen Freizeitpark. Mit der Anwendung können sich die Besucher digital einloggen und anhand der Standorterkennung anzeigen lassen, welche Attraktion und welcher Imbiss in der Nähe sind.

Das Lokal „Nudel Oper“ in Gnoien nutzt den QR-Code für die kontaktlose Gästeregistrierung bereits. Quelle: Lars Schwarz

„Das erleichtert Gästen den Besuch und die Orientierung“, sagt Ludwig. Auch die Eintrittskarte kann übers Handy gekauft werden, hinzukommen soll ein virtueller Einkaufswagen für Waren aus dem Erlebnisareal. Zu Ostern sollte die App als Überraschung für die Besucher auf den Markt kommen. Doch durch die Corona-Krise verzögert sich der Start noch.

„Wir entwickeln Konzepte und Formate für Unternehmen, damit diese in der digitalen Welt zukunftsfähig bleiben“, sagt Gesellschafter Sebastian Megow. Aber nicht nur für Unternehmen sitzen sie am Rechner und tüfteln, auch für deutsche Behörden wie die Bundeswehr. Im Juni soll sie an den Start gehen. Inhalt der Seminarsoftware ist die Vermittlung von Kompetenzen für Führungskräfte.

Aus Rostock Software für Bundesbehörden

„Viele wissen gar nicht, dass hier in Rostock etwas entsteht, das deutschlandweit und für bundesweite Behörden genutzt wird“, sagt Ludwig stolz. Um zukunftsfähig zu sein und zu bleiben, wollen sie die besten Leute aus der IT-Branche bei sich im Unternehmen beschäftigen. So kamen in drei Jahren 20 Mitarbeiter dazu. Anfang April haben wieder drei neue angefangen. Einer von ihnen ist Florian Wied.

Der 41-Jährige kehrte Süddeutschland den Rücken. Hier arbeitete er in Freiburg als Projektmanager einer großen Agentur. Doch seine Partnerin und er wünschten sich, am Meer zu wohnen. Als sie zum Jahreswechsel Rostock das erste Mal besuchten, waren sie hin und weg: „Diese Schönheit hier. Und so viel Jugend auf der Straße – unglaublich. Was hier außerdem alles gebaut wurde und wird“, schwärmt Wied.

Zwanzig Minuten nachdem er seine Bewerbung zu Altow Digital Innovations abgeschickt hatte, klingelte das Telefon. „Diese Zugänglichkeit und Sympathie waren beeindruckend. Für ein Unternehmen, wo so viel Kraft dahintersteckt – für das wollte ich arbeiten“, sagt der Projektentwickler.

Mehr als 30 Prozent Frauenanteil

Eher ungewöhnlich in der IT-Branche, aber hier ganz normal: der hohe Anteil –30 Prozent – an Frauen. „Die Perspektive von Frauen ist extrem wertvoll in der Entwicklung von Software“, sagt Megow. Und sein Geschäftspartner ergänzt: „Die Mädels hier sind eine Konstante, das ist kaum in Worte zu fassen. Sie können bei uns Top-Verdiener sein.“

Um ihre Mitarbeiter zu halten, bieten sie nicht nur entsprechendes Gehalt, sondern auch flexible Arbeitszeitmodelle. „Eine gute work-life-Balance sowie Homeoffice sind bei uns gelebter Bestandteil“, sagt Ludwig. Jede Überstunde werde vergütet, aber Ziel sei es, erst gar keine ansammeln zu müssen. Weiterbildungen – eine Stunde pro Tag – werden aktiv gefördert. „Wir wollen Vorreiter in der Branche sein“, so Ludwig.

Innovationspreis ausgeschlagen

Das Konzept geht auf. In drei Jahren kamen 20 Mitarbeiter dazu. Aus dem Küchentisch wurden fünf Büros über zwei Etagen. Ende des Jahres sollen im gegenüberliegenden Gebäude weitere hinzukommen und die Mitarbeiterzahl soll noch mal um zehn bis 20 wachsen. Auch für den Innovationspreis – dem Inno Award –wurden sie schon vorgeschlagen. „Aber damit warten wir noch. Bis dahin fliegen wir noch ein bisschen unter dem Radar“, sagt Ludwig und lacht.

Infos zur kontaktfreien Registrierung hier: www.randnotiz.eu

Von Stefanie Adomeit