Rostock

Andreas Jagusch freut sich auf sein neues Schiff. „Das wird sicher ein gutes Ding“, sagt der Kapitän der Gehlsdorf-Fähre. Allerdings dürfte es noch ein wenig dauern, bis die Elektrofähre zwischen Stadthafen und Gehlsdorf pendeln wird. Der ursprüngliche Starttermin Ende Juli ist vom Tisch. Der Grund sind Verzögerungen am Bau der beiden Anleger aufgrund „pandemiebedingter Störungen im Bauprozess“, wie RSAG-Sprecherin Beate Langner mitteilt.

Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Konkrete Aussagen sind erst in den nächsten Wochen möglich, abhängig vom Baufortschritt, teilt das Hafen- und Seemannsamt mit. Die neuen Pontons sind noch nicht fertig. Wegen der Pandemie kam es bei der holländischen Firma, wo sie gebaut werden, zu Verzögerungen. Die E-Fähre soll später mittels Magnettechnik und völlig ohne Seile an den Pontons anlegen können.

Schrott am Anleger

In Gehlsdorf stiegen Anfang der Woche Taucher ins Wasser, im Schatten einer 30 Meter langen, niederländischen Offshore-Plattform, die hier festgemacht hat. Bevor die Fähre kommen kann, müsse erst noch reichlich Schrott vom Grund der Warnow geborgen werden, der sich in den vergangenen 50 Jahre angesammelt hat, heißt es bei der Firma Baltic Taucher. Auch der Kampfmittelräumdienst muss die Stellen noch untersuchen.

So, wie auf diesem Entwurf, soll die neuen Solar-Fähre aussehen. Die Hansestadt möchte nicht, dass Fotos vom fast fertigen Schiff gemacht werden. Quelle: Ampereship/Hansestadt Rostock

Die alte Fähre „Gehlsdorf“ legt in ihrem namensgebenden Heimatstadtteil vorerst an einem Behelfsanleger an. Auf Stadthafenseite dient weiterhin die Uferpromenade am Neptunkai als Ausweichanlaufpunkt. Die eigentliche Anlegestelle am Kabutzenhof muss ebenfalls noch umgebaut werden. Rostige Spundwände und Schotterwege: Was an den Stellen der beiden geplanten Haltestellen bisher zu sehen ist, unterscheidet sich noch sehr von den schicken Entwürfen für die neuen Anleger, die die Hansestadt vor zwei Jahren vorgelegt hat. Die Abbrucharbeiten sind beendet, teilt das Hafen- und Seemannsamt auf Anfrage mit.

Schiff fast fertig

Keine Verzögerungen gibt es dagegen beim Schiff. „Es ist fast fertig, in ein paar Tagen machen wir die erste Probefahrt“, heißt es in der Werft. Eine Anfrage der OZ, die fast fertige Fähre zu fotografieren, lehnt die Hansestadt Rostock ohne weitere Begründung ab. Als Bauherr kann sie das, in Stralsund sorgt diese Entscheidung für Verwunderung.

Die Fähre, die nach dem Willen der Rostocker in einer Umfrage auf den Namen „Warnowstromer“ getauft wird, soll Ende des Monats von Stralsund nach Rostock überführt werden.

Noch jede Menge zu tun gibt es an den beiden Anlegestellen, hier die Baustelle in Gehlsdorf. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Am Ufer in Gehlsdorf sind die größten Umbauten nötig. Hier liegt das Schiff später in der Nacht und lädt seine Hochleistungsakkus auf. Die Fähre erzeugt mit den Solarzellen auf dem Dach zwar eigenen Strom – doch der reicht für maximal 50 Prozent der erforderlichen Energie, und das auch nur an sonnigen Tagen. Bei schlechtem Wetter ist dieser Anteil nach Angaben von Ampereship, der Elektrofähren-Sparte von Ostseestaal, deutlich kleiner. An beiden Anlegestellen müssen außerdem große Stahlplatten montiert werden, als Gegenstück für die auf Steuerbordseite der Fähre installierten Magneten für das seillose Anlegen.

Infos zur neuen Fähre 4 Millionen Euro kostet die Stadt die Modernisierung der traditionsreichen Fährverbindung zwischen Innenstadt und Gehlsdorf, einschließlich Neubau des Schiffs und Umbau der beiden Anleger. Die neue Fähre soll bis zu 80 Personen und 15 Fahrräder transportieren können, das ist ungefähr so viel, wie auf der alten Diesel-Fähre „Gehlsdorf“ Platz finden. Die ist überaltert und reparaturanfällig und soll nach ihrer Ausmusterung verkauft werden.

Bis zu 14 Knoten schnell

Bis zu 36 000 Liter Diesel sollen durch den Elektro-Antrieb eingespart werden. Die beiden 45-Kilowatt-Ruderpropeller können den 21 Meter langen Katamaran mit Stahlrumpf auf maximal 14 Knoten beschleunigen. Um die 500 Meter lange Fahrtstrecke fahrplangemäß zu bewältigen, würden sieben bis acht Knoten reichen. Der künftige „Warnowstromer“ wird die elfte Elektrofähre aus Stralsund, andere fahren bereits in Berlin, auf der Mosel und dem Rhein. Seit Mai entsteht Nummer 12, eine E-Fähre für Usedom. Auch dort gibt es Verzögerungen beim Bau der neuen Anlege-Pontons. Die Stralsunder Fähren sind begehrt: Es gibt Aufträge für vier weitere Schiffe.

Etwa so wie auf diesem Roh-Entwurf sollte es eigentlich noch diesen Juli am Gehlsdorfer Ufer aussehen. Quelle: Neptun Ship Design

Linie wird 150 Jahre alt

In Rostock könnte sich die Entscheidung für den günstigen Strom-Antrieb noch als besonders weitsichtig erweisen. Mehrfach stand die Verbindung, die in zwei Jahren 150 Jahre alt wird, wegen steigender Betriebsmittelkosten vor dem Aus. Zuletzt drohte dieses Schicksal 2006. Mit einem zusätzlichen Halt auf Stadtseite im Christinenhafen sollten die Fahrgastzahlen erhöht werden. Weil das nur begrenzt funktionierte, wurde die Teilverbindung mit dem Winterfahrplan 2021 gestrichen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei Skipper Jagusch kommt mit dem Näherrücken des neuen Schiffs auch ein wenig Wehmut auf. Er wird künftig nicht nur ohne seinen langjährigen Kollegen, den Festmacher, unterwegs sein, sondern auch ohne Diesel-Wummern und Abgasfahne. Der Festmacher wird von den Anlegemagneten abgelöst. Die über 20 Jahre alte „Gehlsdorf“ soll verkauft werden. „Für so ein Schiff gibt es immer viele Interessenten“, sagt Jagusch.

Von Gerald Kleine Wördemann