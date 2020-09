Hohe Düne

Normalerweise werden die Rostocker Marine-Soldaten mit großem Orchester, Deutschlandhymne und in direkter Nähe zu ihren Familien am Kai in Hohe Düne verabschiedet. Doch im Zuge von Corona und der aktuellen Krise in der Unifil-Region ist alles anders. So müssen sich die Soldaten beim Ablegen ihre Familie mit Abstand verabschieden, vier Wochen in Korvetten-Isolation und auch die Mission verändert sich – nicht nur wegen Covid-19.

Ingrid S. tupft sich mit einem Taschentuch die Tränen aus dem Gesicht. Die Korvette „ Magdeburg“ mit der 60-köpfigen Besatzung „Echo“ hat soeben vom Kai in Hohe Düne abgelegt. Ihr Sohn wird für die kommenden fünf Monate helfen, den Seeraum vor der libanesischen Küste zu sichern. Die Mutter sorgt sich. „In dieser Region herrscht so viel Unsicherheit durch Trump, Erdogan und die Syrien-Krise. Es ist das erste Mal, dass er auf solch einen Einsatz geht.“

Anzeige

Mission mit besonderer Herausforderung

Er wird an Weihnachten und Silvester nicht mit seiner Familie zusammen sein können. „Auch alle Familiengeburtstage wird er verpassen“, sagt die Mutter, während sie gemeinsam mit ihrem Mann, der Lebensgefährtin und der Stieftochter ihres Sohnes der Korvette ein letztes Mal hinterherwinkt. Normalerweise sind Heimreisen oder Besuche der Familie auf dem Stützpunkt im zypriotischen Limassol möglich – wäre da nicht der Corona-Virus, der ebensolche Einsätze vor besondere Herausforderungen stellt.

Weitere OZ+ Artikel

Aufgrund von Corona-Sicherheitsmaßnahmen mussten Angehörige mit Abstand Abschied nehmen. Quelle: OVE ARSCHOLL

„Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn einer der Soldaten positiv getestet wird“, sagt Oberstabsärztin Franziska Hoba. Kurz bevor die 60 Soldaten und Soldatinnen an Bord der Fregatte gegangen sind, wurden sie getestet. Was denn nun wäre, wenn morgen ein positiver Befund vorläge? „Man würde denjenigen an Board isolieren und nochmals testen. Am Ende müsste der Kommandant des Rostocker Korvettengeschwaders, Florian Feld, eine Entscheidung fällen, wie die Mission weitergeführt wird“, sagt Hoba.

Vier Wochen Isolation

Um Infektionsrisiken auszuschließen, wird die Besatzung die kommenden vier Wochen auf der Korvette isoliert. Die ersten 14 Tage wird sie noch in deutschen Gewässern bleiben – in Wilhelmshaven gibt es einen Zwischenstopp. Dort wird der Proviant wieder aufgestockt. Vor Ort gilt: Die Besatzung darf zwar das Boot verlassen, aber nicht in Kontakt mit Außenstehenden treten. „Bevor die Besatzung internationale Gewässer befährt, wird sie noch zwei Mal auf Corona getestet“, sagt Pressebootsmann Kerstin Brandt.

Anschließend wird die Fregatte weitere 14 Tage nach Limassol unterwegs und somit insgesamt vier Wochen isoliert sein. Wie sich die Soldaten die Zeit vertreiben? „Wir haben wie immer eine sechsstündige Wachroutine. Darüber hinaus haben wir vielfältige Möglichkeiten zur Beschäftigung“, sagt Fregattenkapitän Thorsten Schäfer. So wolle man Kinoabende und Sportfeste an Deck veranstalten.

Keine Ausbildung für die libanesische Marine

Und wie sich die Mission im Mittelmeer verändert? „Die bleibt die Gleiche“, sagt Schäfer. So wolle man weiterhin den Seeraum sichern, Waffenschmuggel in den Libanon verhindern und so zur Stabilität und Sicherheit in der Region beitragen. Dennoch: Ein wichtiger Teil der Mission wird im Moment nicht durchführbar sein: die Ausbildung der libanesischen Marine. Denn diese soll eigentlich dazu befähigt werden, ihren Seeraum selbst zu überwachen.

Aufgrund der Explosion im Hafen von Beirut, der Proteste der Bevölkerung und der Covid-19-Pandemie könne man im Land aktuell nicht eingreifen. Die Korvette „ Magdeburg“ wird die Korvette „ Ludwigshafen“ mit der Besatzung „Delta“ ablösen. Erst im Februar 2021 wird „Echo“ wieder in der Heimat zurückerwartet.

Unifil: Hilfe zur Selbstständigkeit Die Unifil(United Nations Interim Force in Lebanon)-Mission unterstützt den Libanon bei der Bewachung seiner Hoheitsgewässer, um den Waffenschmuggel in der Region zu verhindern. Dabei fragen die UN-Schiffe täglich etwa 19 Schiffe ab. Davon erscheinen durchschnittlich sieben verdächtig und werden der libanesischen Regierung zur Kontrolle überstellt. Tatsächlich konnte man bisher nur sehr wenig illegale Waffenfunde sicherstellen. Das liege zum einen daran, dass die libanesischen Einsatzkräfte etwa vier Stunden zur Kontrolle eines Schiffes benötigen und zum anderen an der UN-Präsenz im Meer. Ein Großteil des Waffenschmuggels gehe daher im Moment über den Landweg. Darüber hinaus werden die maritimen Einheiten des Libanon in der Seeraumüberwachung ausgebildet. Trotz des seit 13 Jahren andauernden maritimen Teils der Mission und der Bereitstellung von Technik, wie mehreren Radaranlagen, befindet sich der Staat materiell noch nicht in der Lage, die Überwachung selber zu stemmen.

Von Moritz Naumann