Rostocker „Sommerstraße Am Brink“: Wann es wirklich los geht

Rostock

Sie ist gedacht für gute Laune, entspannte Begegnungen und lauschige Abende – doch schon vor dem Start sorgt die geplante „Sommerstraße“ Am Brink auch für mächtig Zoff. Offiziell wurde zuletzt immer der kommende Montag, 2. August, als Starttermin angegeben. Ab dann sollen für mehrere Monate keine Autos mehr zwischen der Wismarschen Straße und der Einmündung in den Barnstorfer Weg fahren dürfen. Lieferverkehr ist nur zwischen 6 und 10 Uhr gestattet. Danach gehört der Bereich den Fußgängern und Radfahrern.

Bei einigen Anwohnern schrillten aber schon jetzt die Alarmglocken. Denn vergangene Woche wurden bereits Halteverbote errichtet, Montag und Dienstag folgten Bohrungen für die Poller, Beton-Schutzelemente für die Fußgängerzone sowie die Beschilderung. Die Anlieger fürchteten, das umstrittene Projekt könnte nun doch schon eher losgehen als angekündigt. Schließlich teilte die Stadt noch vor Kurzem auf Flyern und Werbebildern zur Aktion mit, dass der Start „Ende Juli“ erfolgen soll.

Gastronomen dürfen mit Gestaltung loslegen

Verkehrs- und Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) stellt gegenüber der OZ nun den konkreten Ablauf vor: „Kommenden Montag, 10 Uhr, werden die Poller zur Verhinderung der Durchfahrt hochgefahren. Bis dahin haben jetzt die Gastronomen Zeit, die Fläche zu bestuhlen und zu gestalten“, so der Senator.

So soll ab Montag die Verkehrsführung rund um den Brink laufen. Quelle: Grafik/Arno Zill

Ziel sei es, in den kommenden Wochen wieder mehr Menschen vor die Tür und in die Gastronomien oder Läden der KTV zu locken. So, wie es beispielsweise im vergangenen Jahr in der Warnemünder Mühlenstraße passierte. „Da wir Am Brink aber einen Kurvenbereich haben, mussten wir dafür den Durchfahrtsverkehr rausbekommen“, so Matthäus. Um die Sicherheit der Nutzer vor Ort zu gewährleisten, würden in den ersten Tagen und Wochen nach Inkrafttreten der Neuregelung auch Kontrollen durch Stadt, Ordnungsdienst sowie Polizei erfolgen.

Ab 2. August ist die Durchfahrt Am Brink außerhalb der Lieferzeit zwischen 6 und 10 Uhr für Autofahrer gesperrt. Quelle: Martin Börner

Geplant sei die Sommerstraße für drei Monate, also bis Ende Oktober. Um herauszufinden, wie das Modellprojekt ankommt, sollen beispielsweise Umfragen und Verkehrserhebungen durchgeführt werden. Dann würde sich laut Matthäus auch zeigen, ob es im kommenden Jahr wieder eine Sommerstraße gibt oder ob rund um den Brink eventuell sogar eine dauerhafte Verkehrsberuhigung möglich und gewollt ist.

Was das aktuelle Vorhaben angeht, gab es bereits Protest von Anliegern und Händlern. Sie kritisierten vor allem die Kurzfristigkeit der Entscheidung und mangelnde Kommunikation zwischen Verwaltung und den Betroffenen. Am Mittwochabend steht das Modellprojekt auf der Tagesordnung des Ortsbeirates. Für die Sitzung haben sich auch Anwohner des Brinks angekündigt. Sie hoffen, dass spätestens dann ein konstruktiver Austausch der Argumente beider Seiten möglich wird.

Von Claudia Labude-Gericke