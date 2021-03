OZ-Interview zur Lage in der Corona-Krise mit der Ospa: Was bewirken die staatlichen Hilfen? Wie groß ist die Not des Handels? Was tut sich auf dem Immobilienmarkt? Und was ist mit den Plänen für eine neue Rostocker Sportarena? Die Vorstände der Ostseesparkasse Karsten Pannwitt und Bernd Brummermann antworten auf aktuelle Fragen.