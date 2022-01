Rostock

Den Kontoauszug von vor einem Jahr wird Jana David wahrscheinlich nie wieder vergessen. Immerhin haben die Leserinnen und Leser der OSTSEE-ZEITUNG eine Rekordsumme für das von ihr geleitete Projekt der Klinik-Nannys gespendet. Immer dann, wenn Kinder in Rostock allein ins Krankenhaus kommen, kümmern sich die Nannys ehrenamtlich um die Betreuung. Das hilft den kleinen Patienten, entlastet aber auch die Eltern. Dieser Einsatz kam so gut an, dass innerhalb der Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ am Ende 90 000 Euro erreicht wurden.

„Dafür sind wir immer noch unendlich dankbar“, erklärt Jana David. Das Geld sei noch längst nicht aufgebraucht, aber zum Teil bereits gut investiert. Unter anderem natürlich, um den kleinen Patienten eine Freude zu machen. „Wir mussten zwar in den ersten Lockdowns auch draußen bleiben. Seit einem Jahr dürfen wir aber dank unseres guten Hygienekonzeptes wieder durchgängig zu den Kindern rein“, sagt die Organisationschefin der Initiative namens „Tommy nicht allein“.

Das helfe besonders, weil die durch Corona strengen Besuchsregeln sonst nur eingeschränkte Kontakte von außen zulassen. „Manchmal haben wir deshalb acht bis zehn Nannys an einem Tag im Einsatz.“

Geld für Spieleschrank und eigene Räume

Mittlerweile sind 135 junge Frauen und Männer als Klinik-Nannys oder -Mannys aktiv. Die meisten, aber längst nicht alle davon studieren Medizin. In der Hansestadt hat sich das Projekt herumgesprochen, das Interesse an der Mitarbeit ist groß. Deshalb finden sich auch Studierende anderer Fachrichtungen, die Gutes tun wollen.

Der lungenkranke Tommy, der durch seine Mukoviszidose regelmäßig und dann mehrere Wochen in die Klinik muss, wird beispielsweise von Nanny Theresa betreut. Sie studiert an der HMT, will Opernsängerin werden. „Die beiden haben sich gesucht und gefunden. Sie bringt Tommy jetzt auf dem Klinikklavier das Spielen nach Noten bei“, erzählt Jana David begeistert.

Eine solche musische Betreuung sei aber selten und generell eher das gemeinsame Spielen ein Hauptbestandteil der Nanny-Einsätze. Dank der OZ-Spenden sei es fast so weit, dass jede der Kinderstationen in Rostock mittlerweile einen Schrank mit Brett-, Computer- oder Kartenspielen hat. „Und wir sind in enger Abstimmung mit der Leitung der Kinderklinik, was unseren Traum von eigenen Spielzimmern betrifft“, erzählt die 37-Jährige.

Bundesweites Interesse an den Nannys

Im vergangenen Jahr hat das Rostocker Projekt auch den Deutschen Engagement-Preis gewonnen, was den Klinik-Nannys bundesweit riesige Aufmerksamkeit bescherte. „Wir bekommen immer wieder Anfragen aus Kliniken, aus der Pflege oder von Patienten, die sich an ihrem Ort auch Nannys wünschen“, sagt Jana David. Im April hat sie deshalb einen neuen, gemeinnützigen Verein gegründet, dessen Aufgabe es ist, an möglichst vielen Kliniken Deutschlands Nannys zu etablieren. „Der Verein arbeitet aber autark von dem Rostocker Projekt.“

Mittlerweile seien beispielsweise die entsprechenden Gespräche mit Kliniken in Salzburg und Greifswald so weit fortgeschritten, dass es dort schon bald Nannys geben könnte. „Wir unterstützen den Prozess nicht nur mit dem Wissen, was wir in den vergangenen sieben Jahren gesammelt haben. Sondern helfen auch personell beim Aufbau und der Einarbeitung“, erzählt Jana David. Und all das immer noch im Ehrenamt.

Keine App – aber eigene Software

Ein weiterer Traum der Rostocker Nannys war eine eigene App für die bessere und vor allem datengeschützte interne Kommunikation. Bisher erfolgen Absprachen über das 24-Stunden einsatzbereite Nothandy und – verschlüsselt durch selbst erstellte Codes – per Kurznachricht. „Von der Idee einer eigenen Nanny-App mussten wir uns aber mittlerweile verabschieden“, erklärt Jana David. „Die Kosten lagen allein für die Erstellung bei rund 60 000 Euro. Das hätten wir zwar einmalig dank der Spenden gehabt. Aber es wären ja jährliche Folgekosten entstanden, die wir auch erstmal hätten sammeln müssen“, sagt sie. Zudem seien damit viel zu viele finanzielle Mittel gebunden worden, die lieber den Kindern zugutekommen sollen.

Deshalb greifen die Nannys jetzt auf vorhandene Software zurück und nutzen ein Alarmierungs- sowie ein Kommunikationssystem, das bereits beispielsweise im Rettungsdienst zum Einsatz kommt. „Die Server liegen dabei in Deutschland, so dass die hohe Datensicherheit gewährleistet ist, die wir wollten“, sagt Jana David. Das koste natürlich – „aber weniger als eine eigene App. Und dank der Spenden konnten wir das ermöglichen.“

Projekterfolg und Studienabschluss

Das vergangene Jahr hat Jana David auch außerhalb des Projektes gefordert – denn sie hat ihr Medizinstudium beendet. Künftig möchte sie auch hauptberuflich mit Kindern arbeiten, träumt von einer Stelle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Den Nannys bleibe ich aber erhalten, vor allem auch durch den Deutschland-Verein“, erzählt die Ärztin. Jana David macht eben genau das, was das Projekt verspricht: Sie lässt Tommy – und alle anderen kleinen Patienten – nicht allein.

