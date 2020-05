Rostocker Spielmann-Opa: Hier wird die lebensgroße Bronze-Statue aufgestellt

Rostock

Am Mittwochvormittag ist die Statue von dem Rostocker Spielmann-Opa Michael Tryanowski in der Kröperliner Straße am Universitätsplatz aufgestellt worden. Die Statue aus Bronze wurde von dem Künstler Wolfgang Friedrich gefertigt. Am Nachmittag soll die Statue feierlich eingeweiht werden.

Rostocks Spielmann-Opa wurde als Statue von dem Künstler Wolfgang Friedrich verewigt. Quelle: Frank Söllner

Die Hansestadt war betroffen, nachdem der 98-jährige Spielmann-Opa im Juli 2018 gestorben ist. So wurde eine lebensgroße Statue des 1,60 Meter großen Akkordeonspielers in Auftrag gegeben. Sie soll am Rostocker Universitätsplatz aufgestellt werden, weil er dort unzählige Auftritte hatte.

