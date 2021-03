Rostock

Bis 2035 will Rostock klimaneutral werden, Energieverbrauch und CO2-Emissionen sollen drastisch sinken. So lautet der ehrgeizige Plan, den die Bürgerschaft im Oktober beschloss. Die Rostocker Stadtentsorgung leitet nun konkrete Schritte ein. In den vergangenen zwei Wochen war ein Spezialfahrzeug in der Hansestadt unterwegs, das neben Biomüll jede Menge Daten sammelte – um die Anforderungen für den Einsatz von Wasserstoff-Fahrzeugen zu prüfen. „Wir wollen herausfinden, welchen Beitrag wir zum Klimaschutzziel leisten können“, sagt Christian Schlensog, Umwelt- und Energiebeauftragter des kommunalen Betriebs.

Beim Wasserstoffantrieb erzeugen Brennstoffzellen Strom für Elektromotoren, die das Auto in Fahrt bringen. Stammt der nötige Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Sonne, fällt bei dieser Antriebsart kein klimaschädliches CO2 an und aus dem Auspuff strömen weder giftiger Feinstaub oder Stickoxide.

Verbrauch schon mal dreistellig

Herkömmliche Müllautos sind alles andere als sparsam unterwegs. Was an der erforderlichen Fahrweise liegt, um ihre Aufgabe zu erfüllen: Alle paar Meter halten die orangen Brummer, sammeln neuen Abfall ein und fahren wieder los – was viel mehr Diesel kostet als gleichmäßiges, schnelleres Fahren auf der Autobahn. Beim Beschleunigen kann der Verbrauchswert je 100 Kilometer schon mal dreistellig werden, sagt Christian Schlensog. „Der Durchschnitt ist aber zweistellig.“ Nach Angaben der Berliner Stadtreinigung, die vergleichbare Müllautos mit 26 Tonnen Gesamtgewicht einsetzt, sind Durchschnittsverbräuche von 70 bis mehr als 80 Liter je 100 Kilometer normal.

Bei seinem zweiwöchigen Einsatz in Rostock hat das weiße Entsorgungsfahrzeug der Firma Faun aus dem niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck die Hansestadt exakt vermessen. „Wir haben es auf allen Touren eingesetzt“, sagt Stadtentsorgungssprecher Steffen Böhme. Die gesammelten Daten werden bei Faun ausgewertet. Auf ihrer Grundlage entwickelt das Unternehmen ein Angebot für ein Wasserstofffahrzeug, das den Anforderungen entspricht. Konkret geht es darum, herauszufinden, welche Brennstoffzellen- und Wasserstofftankgröße für den Rostocker Betrieb nötig sind. Die Antriebseinheiten sind modular aufgebaut und können je nach Anforderung erweitert oder verkleinert werden.

Mindestens 40 Fahrzeuge müssten erneuert werden

Insgesamt 40 Müllfahrzeuge der 26-Tonnen-Klasse gehören zum Fuhrpark der Stadtentsorgung. Dazu kommen 15 weitere vom Tochterbetrieb SR-Service. Das Gemeinschaftsunternehmen von Stadtentsorgung und Alba leert in Rostock die blauen und die gelben Tonnen für Papier und Verpackungsmüll. Im Schnitt halten die Wagen acht bis zehn Jahre, bis sich die Reparaturen häufen und ein Weiterbetrieb zu teuer würde.

„Wir erneuern den Fuhrpark ständig“ sagt Böhme. Das habe den Vorteil, dass nicht plötzlich ein Großteil auf einmal eingekauft werden muss, erklärt der Sprecher mit Verweis auf die RSAG. Die meldete 2020 Bedarf für 40 neue Straßenbahnen für einen dreistelligen Millionenbetrag an, wurde aber von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) ausgebremst. Die Bürgerschaft genehmigte letztlich 28 neuen Bahnen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Umrüstung der Abfallsammelfahrzeuge könnte Stück für Stück erfolgen. Böhme schätzt, dass es noch zwei bis drei Jahre dauern werde, bis der erste Brennstoffzellen-Brummi in Rostock auf Tour geht. Andere Städte testen die Technik bereits, unter anderen Bremen und Duisburg. Die Umstellung des Rostocker Fuhrparks auf einen Schlag würde die Abfallgebühren in nie geahnte Höhen steigen lassen.

Ein Diesel-Müllauto kostet 250 000 Euro, eines mit Wasserstoffantrieb ungefähr dreimal so viel. Tanken würden die Fahrzeugen am Anfang an der Total-Tankstelle in der Tessiner-Straße, an der es eine Wasserstoff-Zapfsäule gibt. Sollte sich die Technik durchsetzen, würde die Rostocker Stadtentsorgung am Petridamm ihre eigenen Wasserstoff-Tankstelle bauen. Und die Diesel-Zapfpistole wäre irgendwann weg.

Von Gerald Kleine Wördemann