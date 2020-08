Rostock

Halbleere Plastikbecher, Fast-Food-Verpackungen und Essensreste: Wer nach einem lauschigen Sommerabend früh morgens durch den Stadthafen spaziert, dem wird dieser Anblick wahrscheinlich nicht erspart bleiben. Immer wieder beschweren sich auch OZ-Leser über das Verhalten mancher Feiernden an der Uferpromenade. Andere meinen dagegen, es sei schon viel besser geworden.

Auch Fabian Stenzel, Inhaber des angrenzenden Restaurants „Besitos“, missfällt die Rücksichtslosigkeit mancher Mitmenschen. Oft müssen er und seine Mitarbeiter diese am nächsten Tag ausbaden. „Heute mussten wir eine Stunde lang Müll auf unserer Terrasse sammeln, der nicht von uns kommt“, berichtet Stenzel.

Essen und Trinken am Wasser

Vor allem bei schönem Grillwetter zieht es viele Menschen in den Stadthafen. Das kann nach Ansicht des Hafen- und Seemannsamts auch mit den coronabedingten Einschränkungen zu tun haben, nach denen Stadien und Diskotheken immer noch geschlossen bleiben müssen. Am Wasser wird dann eben auch gerne gegessen und getrunken, heißt es weiter. Und der Müll bleibt oft liegen.

Sehr zum Ärger eines OZ-Lesers: „Ich fahre jeden Tag am Warnowufer entlang zur Arbeit und sehe dann diese Müllhalde vor mir“. Und weiter: „Viele junge Menschen beschweren sich darüber, dass es der Umwelt gerade so schlecht ergeht, aber hinterlassen den Stadthafen dann in so einem Zustand“.

„Morgens ist hier Chaos“, berichtet Imre Sonnevend (50). Seiner Meinung nach verhalten sich vor allem viele junge Einheimische unverantwortlich. „Vielleicht denken sie auch, dass es uncool sei, wenn sie das vor ihren Freunden machen“, so Sonnevend. Quelle: Anna-Katharina Fischer

Diesen Anblick des Stadthafens kennt auch Imre Sonnevend: „Manchmal sieht’s hier aus wie nach dem Krieg“, meint der 50-Jährige. Aber mit den Aufräumaktionen der Stadt sei er voll zufrieden. Manchmal sitze er schon morgens auf den Stufen und konnte so die Stadtreinigung bei ihrer Arbeit beobachten. „Zwischen 7 und 8 Uhr sind sie schon fertig – das klappt“, lobt er.

Genug Entsorgungsmöglichkeiten

Gegen die Ansicht einiger Bürger, dass am Warnowufer ausreichend geeignete Entsorgungsmöglichkeiten fehlen, wehrt sich das Hafen- und Seemannsamt. Neben sieben großen Müllcontainern, die während der Saison zusätzlich aufgestellt werden, seien alle 25 bis 50 Meter kleinere Mülleimer installiert. „Die Kapazitäten wurden in den letzten Jahren deutlich erhöht“, heißt es aus dem Amt.

Und auch die Stadtreinigung sei jeden Morgen ab fünf Uhr mit der Reinigung der Promenade beauftragt. „Die Lage hat sich im Vergleich zu den Vorjahren schon deutlich verbessert“, räumt auch Restaurantinhaber Stenzel ein.

Überall Kippen

Christian Hack findet zwar auch, dass es in den letzten Jahren weniger Müll am Stadthafen gibt. „Aber Kleinkram liegt ja immer rum“, bedauert der 26-Jährige. Tatsächlich liegen überall Zigarettenstummel herum, die sich zwischen Sandkieseln und Betonritzen festsetzen. Dafür hat Hack, der direkt am Stadthafen arbeitet, eine Lösung parat: „Als Raucher habe ich immer einen Taschenaschenbecher dabei“.

Christian Hack (26) hat seine Arbeitsstelle direkt am Stadthafen. Seine Einschätzung zur Verschmutzung des Warnowufers: „Vom Gefühl her geht’s“. Kleinkram liege eben immer rum. „Als Raucher habe ich zum Beispiel immer einen Taschenaschenbecher dabei.“ Quelle: Anna-Katharina Fischer

Zudem hält er freiwillige Sammelaktionen für sinnvoll: „Ich vermisse die Frühjahrsputzkolonnen der Schüler“, sagt Hack, „Das gab es früher auch bei uns in der Schule – da habe ich auch dran teilgenommen“.

Besucher sollen sich benehmen

Die Rostocker Stadtentsorgung GmbH zeigt sich zufrieden mit ihrer Arbeit. „Klar, in den Sommerzeiten sind die Papierkörbe gut gefüllt, aber wir haben aktuell keine Probleme mit der Reinigung“, sagt Sprecher Steffen Böhme. „Unsere Mitarbeiter sind in der Sache sehr engagiert und verdienen auch eine gewisse Wertschätzung für ihre Arbeit“, macht sich Böhme für die Belegschaft stark.

Wer nach einem Sommerabend am nächsten Morgen entlang des Hafenufer spaziert, dem bietet sich ein Anblick aus leeren Flaschen, Plastikstrohhalmen und diverse Papierresten. Und das ist nur ein Teil der Dinge, die einige Menschen an der Hafenpromenade zurücklassen. Quelle: privat

Problematisch seien vor allem diejenigen, die sich nicht benehmen können, so Böhme weiter. „Die Besucher sollen sich vernünftig benehmen und ihren Müll in die Mülleimer schmeißen.“ Mit seiner Meinung steht der Sprecher der Stadtentsorgung nicht allein da. Auch Fabian Stenzel sieht nicht so sehr die Stadtreinigung, sondern vor allem die Hafenbesucher in der Verantwortung. Er appelliert ebenfalls an die Feiernden, ihren Müll ordentlich zu entsorgen.

Schlimmere Ecken

Das funktioniere inzwischen sogar ganz gut, findet Lena Schäpe. Mit ihrer kleinen Tochter spaziert sie gerne am Stadthafen entlang. „Da gibt es schlimmere Ecken“. Außer ein paar kleineren Sachen wie Bierdeckeln sei eigentlich alles sauber, findet die 29-Jährige.

Lena Schäpe (29) wohnt in der KTV und geht mit ihrer kleinen Tochter öfter mal durch den Stadthafen spazieren. „Bis auf ein paar kleinere Sachen wie Bierdeckel ist hier eigentlich alles sauber.“ Quelle: Anna-Katharina Fischer

Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) betont: „Der Stadthafen ist ein toller Ort und wird immer mehr genutzt. Wenn wir alle dabei Spaß und Freude haben wollen, müssen wir aufeinander Rücksicht nehmen und auf Ordnung und Sauberkeit achten“.

Von Anna-Katharina Fischer