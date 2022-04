Rostock

In der Hansestadt steigen die Temperaturen und der Frühling lockt wieder zahlreiche Menschen in den Stadthafen. Die Rostocker Kaikante war im vergangenen Jahr zum Feiertreffpunkt Nummer 1 geworden. Bis zu 10 000 Menschen kamen dort pro Abend an den Wochenenden zusammen.

Weil es neben Müll, Lärm und Wildpinkelei auch zu etlichen Ausschreitungen kam, hoffen viele Anwohner, Spaziergänger und Restaurantbesitzer, dass sich die Lage in diesem Jahr bessert und die Stadt durchgreift.

„Letztes Jahr war absoluter Ausnahmezustand“

Dass die Partys 2021 ausuferten, sei sicher der Corona-Pandemie geschuldet gewesen. Clubs und Kneipen waren lange geschlossen, Abschlussfeiern und private Treffen fielen aus – da blieb für viele nur die Feierei im Stadthafen, meint ein Anwohner, der anonym bleiben möchte. „Die Leute sollen da auch ihre Zeit verbringen, grillen und Bierchen trinken. Viele machen das mit kleinen Musikboxen in einer angebrachten Lautstärke. Aber dieses maßlose Krawallige ist nicht tragbar“, so der Anlieger.

Im vergangenen Jahr hätten die Verantwortlichen zu wenig durchgegriffen und alles so lange laufen lassen, bis aus den Partys Exzesse wurden und eine Eigendynamik entstand, die nicht mehr aufzuhalten war. „Man muss anfangen, frühzeitig zu intervenieren, um die Leute zur Vernunft zu bringen.“ Denn den Anwohnern sei vor allem die Einhaltung der Ruhezeiten wichtig. 2021 gingen die Partys teilweise bis in die Morgenstunden. „Wir hoffen, dass die Stadt aus der Saison gelernt hat“, so der Anwohner.

Müll und Wildpinkelei rund um die Partymeile

Auch Patrick Backhaus, Angestellter im Restaurant „Zum Alten Fritz“, hofft auf neue Pläne der Stadt. „Letztes Jahr war für unser Restaurant katastrophal“, sagt er. Neben dem morgendlichen Rundgang, um die Abfallreste vor dem Restaurant aufzusammeln, sei besonders die Toilettensituation verheerend gewesen.

Am Stadthafen wurde wieder ein neuer Toilettencontainer aufgestellt. Angrenzende Betriebe bezweifeln aber, dass die Kapazitäten für die Stadthafensaison ausreichen. Quelle: Sophie Scheifele

Da der „Alte Fritz“ inmitten der Partymeile liegt, wurden auch die Toiletten des Lokals von vielen wie selbstverständlich benutzt. „Wir hatten teilweise mehr nächtliche Gäste als Kundschaft“, berichtet Backhaus. Er kann die Situation der Feiernden aber auch verstehen: „Was sollen sie machen, wenn die Stadt nicht genügend Toiletten stellt, die Partys aber zulässt?“

Für die kommende Saison hat die Hansestadt bereits reagiert und einen Toilettencontainer neben dem „Alten Fritz“ aufstellen lassen. Backhaus sieht darin aber keine wirkliche Verbesserung. „Ein Toilettenhäuschen auf die Masse ist einfach zu wenig.“

Müllentsorgung: Doppelte Kosten für die Stadt

Was die Kapazität an WC-Anlagen und Müllbehältern betrifft, plane man mit den Besucherzahlen des Vorjahres, heißt es aus dem Hafenamt. Ein Aufstocken sei zwar möglich, aber schon jetzt ist das gesellige Treiben an der Kaikante für die Hansestadt ein erheblicher Kostenfaktor. Nicht nur wegen der rund 20 000 Euro, die für die Bewirtschaftung der Toilettenanlagen anfallen. Vor allem die Ausgaben für die Abfallentsorgung sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen: Von 40 000 Euro im Jahr 2018 auf 100 000 Euro im Jahr 2021.

Müll und Grillreste liegen am Rostocker Stadthafen. Quelle: Ewert Hannes

„Erfahrungen des Hafen- und Seemannsamtes aus der Vergangenheit besagen außerdem, dass genügend Behälter bereitstehen, die Abfälle aber nicht darin entsorgt werden“, so Stadtsprecher Ulrich Kunze. Es sei nicht zu erwarten, dass mehr Behälter die Sauberkeit an Land und im Wasser verbessern. Vielmehr ginge es darum, die individuelle Verantwortung für die richtige Müllentsorgung zu stärken.

Ziel: Hafen als Ort des Miteinanders

Die Anwohner haben die Hoffnung, dass sich die Feierei im Stadthafen dieses Jahr auf ein normales Maß einpegelt. Nicht nur wegen der eigenen Nachtruhe. „Sondern damit die Leute, die entspannt grillen und zusammensitzen wollen, auch wieder Raum bekommen. Und nicht nur Koma-Saufen stattfindet“, so der Anwohner. Die Hafen- und Cityvögte der Hansestadt werden das Treiben zusammen mit der Polizei im Blick behalten. Auch Jugendschutzkontrollen sind geplant.

Verstöße gegen die geltenden Regeln könnten zwar zur Anzeige gebracht werden. „Ziel ist es aber, im Stadthafen einen Sozialraum zu schaffen, der sich durch gegenseitigen Respekt und Wertschätzung auszeichnet“, so Ulrich Kunze.

Von Sophie Scheifele