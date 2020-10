Rostocker Stadthalle: So lief das letzte Konzert vor dem Lockdown light

Rostock

Es ist eine bittersüße Premiere: Zum ersten Mal dürfen „ Harro Hübner & Friends“ im großen Saal der Rostocker Stadthalle auftreten, als erste Musiker seit dem coronabedingten Verbot im März hier vor Publikum auf der Bühne stehen. Ihr Live-Konzert wird jedoch das vorläufig letzte sein, denn mit dem am 2. November wirksamen „Lockdown light“ sind solche Veranstaltungen vorerst wieder unmöglich.

„Klar, das haben wir im Hinterkopf. Aber jetzt zählt nur der Augenblick“, sagt Harro Hübner. Auch Roland Beeg, Gründungsmitglied des „Pass over Blues Quartetts“, denkt nicht an Morgen. „Wir sind geil drauf zu spielen.“ Das hört das Publikum nur zu gern, genau wie den Bluesrock, den die Künstler anstimmen.

Anzeige

Galerie: Bilder vom Blues-Konzert

Zur Galerie Blues-Konzert in Rostocks Stadthalle

320 Fans feiern am Freitag mit Harro Hübner, dem „Pass over Blues Quartett“ und ihren Gastkünstlern Kat Baloun und Josa Sauerbrey eine „große Hommage an eines der kleinsten Instrumente der Welt“ – die Mundharmonika. Die Musiker entlocken demn „Mississippi-Saxophonen“ mal sanfte, mal kraftvolle Melodien.

Normalerweise findet die Konzertreihe „ Harro Hübner & Friends“ in der Stadthallen-Clubbühne statt. Um die Einhaltung der Corona-Regeln zu gewährleisten, wurde sie diesmal in den großen Saal verlegt, der mit Schummerlicht und Deko Clubatmosphäre versprüht.

An einem der Tische im „Wohnzimmer“ der Stadthallen-Familie stoßen Andreas und Jutta-Marlene Schubert mit Brigitte und Joachim Rudolf auf den Abend an. Letzterer war Mitglied der DDR-Bluesrock-Band Zenit. Nicht nur deshalb geht er gern zu Konzerten. „Kultur ist das Salz in der Suppe.“ Gerade in dieser schwierigen Zeit wollen er und seine Freunde Künstler unterstützen.

Clubkonzert zum Band-Geburtstag

Anke Szepanski und Ralf Schröder freuen sich, noch einmal Live-Musik genießen zu können, bevor es ab Montag wieder still wird in Rostocks Veranstaltungshäusern. „Ein bisschen Traurigkeit ist dabei“, sagen sie. „Uns tut es leid für die, die von solchen Events leben.“

Dazu zählen Lichttechniker Fabian Schikorr, Techniker Mathias Gast und Tontechniker Frank Richter. „Ab Montag wird wieder Staub gewischt im Lager“, sagt Richter und schmunzelt. Die veranstaltungsfreie Zeit will er für Reparaturarbeiten nutzen. Er freue sich auf den Tag, an dem er wieder bei großen Festivals am Mischpult stehen darf. Nun dreht er an den Reglern, damit es in der Stadthalle wie in einem Bluesclub klingt. „Die Band und wir haben heute nur ein Ziel: Spaß haben.“

Auch das Konzert klingt mit hoffnungsvoller Botschaft aus: In fast genau einem Jahr, am 29. Oktober 2021, kommen die Bluesmusiker wieder, um in der Stadthalle das 30-jährige Bestehen der „Pass over Blues Band“ zu feiern.

Von Antje Bernstein