Rostock

Lange Zeit stand die Fläche an der Ecke Bertolt-Brecht-Straße und dem Martin-Andersen-Nexö-Ring in Evershagen leer. Nun aber soll wieder Leben auf dem 12 000 Quadratmeter großen Grundstück einkehren. Bereits am Montagmittag wurde mit dem symbolischen ersten Spatenstich der Baubeginn für das neue Quartier Brecht-Park eingeläutet.

Ein Meilenstein für den Rostocker Stadtteil, findet Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski. „Immer wieder stellen wir uns die Frage, wo in der Hansestadt investiert wird und wo Entwicklung stattfindet. Mit diesem Bauvorhaben der Superlative zeigt sich, dass auch im Nordwesten etwas getan wird und das ist wichtig.“

Anzeige

Bezahlbarer Wohnraum für alle

Schon im Frühjahr 2022 – nach Ende des ersten Bauabschnitts – sollen die ersten drei Wohnhäuser im mehrteiligen Gebäudeensemble bezugsfertig sein. Insgesamt 69 sozial geförderte Wohnungen stehen dann auf sechs Etagen für zukünftige Mieter zur Verfügung. Wem ein Wohnberechtigungsschein zusteht, der könne hier ein Zuhause für eine Kaltmiete von 6,60 Euro je Quadratmeter finden, berichtet Roland Blank, technischer Vorstand der Wohnungsgenossenschaft (WG) Schiffahrt-Hafen.

Weitere OZ+ Artikel

Inklusive der Grundstückskosten, Planungen und Baukosten investiert die Genossenschaft für dieses Vorhaben 13 Millionen Euro. Die Wohnraumförderung durch Land Mecklenburg-Vorpommern beträgt dabei 3,76 Millionen Euro. „Den Rest finanzieren wir aus Eigenmitteln“, sagt Blank. Insgesamt beabsichtigt die WG Schiffahrt-Hafen etwa 45 Millionen Euro an diesem Standort zu investieren. „Wir müssen und wollen uns das leisten, um sicheres und vor allem bezahlbares Wohnen für alle zu ermöglichen“, so Blank weiter.

In drei Schritten zum finalen Quartier

Im Anschluss an den ersten Bauabschnitt werden zwei weitere folgen. Damit soll das Quartier um zwei sechsgeschossige Wohnhäuser und ein zwölfgeschossiges Hochhaus direkt an der Ecke erweitert werden. Am Ende umfasst die Anlage insgesamt 150 Wohnungen. Ergänzt wird die Wohnbebauung durch eine Außenanlagen, Mobilitätsangeboten und einem Parkhaus mit rund 100 Stellplätzen.

Das Fundament für das Parkhaus steht bereits. Schon im Januar 2021 soll es fertiggestellt und ein Teil der insgesamt 100 Stellplätze vorübergehend zwischenvermietet werden. Quelle: Susanne Gidzinski

Gemeinsam mit den Stadtwerken Rostock werde erstmals auch ein Mieterstrommodell angeboten. Damit sollen die Bewohner von einer Fotovoltaikanlage profitieren können. „Dieses Modell ist einmalig in Rostock. Hier wurde mit vielen Visionen nach vorne geschaut und Geschichte geschrieben“, betont Energieminister Christian Pegel. „ Rostock ist eine wachsende Stadt – hat Power und Zukunft“, ergänzt Andreas Breitner, Direktor des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmen.

Ortsbeirat befürwortet Vorhaben

Auch Niels Schönwälder, Vorsitzender des Ortsbeirats Evershagen ist begeistert von dem Vorhaben im Stadtteil. „Hier auf diesem Gelände bin ich früher zur Schule gegangen. Nachdem die Gebäude abgerissen wurden, war hier fast zehn Jahre lang nichts los. Nun ist es an der Zeit, dass etwas passiert“, meint er.

Mit dem traditionellen ersten Spatenstich ist am Montagmittag der Startschuss für das Bauvorhaben gefallen. Quelle: Susanne Gidzinski

Vor allem aber ist Schönwälder froh, dass die Wohngenossenschaft stets im Kontakt mit dem Gremium stand und transparent über alle Pläne informiert hat. Wünsche und Anregungen der Anwohner seien ebenfalls berücksichtigt worden. „Uns war es wichtig, dass sich die Gebäude in das Gesamt bild einfügen und die Außenfassaden entsprechend gestaltet werden. Das ist gut gelungen. Ich bin mir sicher, dass das Quartier den Mittelpunkt Evershagens aufwerten wird.“

Von Susanne Gidzinski