Rostocker Stadtteil Lütten Klein: Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter unterwegs

Rostock

Am Donnerstag, 9. November, haben sich im Rostocker Stadtteil Lütten Klein mehrere Männer als Mitarbeiter des regionalen Energieversorgers „Stadtwerke Rostock AG“ ausgegeben. Die Rostocker Polizei konnte drei Tatverdächtige stellen.

Die falschen Mitarbeiter klingelten an Wohnungstüren in der Turkuer Straße, Ahlbecker Straße und Binzer Straße. In Gesprächen mit den Bewohnern gelang es ihnen teilweise, neue Versorgungsverträge abzuschließen. Die Betrüger informierten sich über die aktuellen Stände der Strom- und Gaszähler und boten preisgünstigere Versorgungsverträge an. Mit ihrer Masche erhielten sie neben Unterschriften auch persönliche Daten, wie E-Mail-Adressen oder Bankverbindungen.

Einigen Bewohnern kam die Vorgehensweise merkwürdig vor und informierten die Polizei. Die Beamten konnten aufgrund der Personenbeschreibungen im nahen Umfeld drei Tatverdächtige feststellen. Bei ihnen handelt es sich um Männer zwischen 20 und 26 Jahren. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen.

Diese Tipps gibt die Polizei

· Lassen Sie nur Personen in die Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die vorher angekündigt worden sind.

· Rufen Sie im Zweifelsfall vor dem Einlass der Person das entsprechende Unternehmen an.

· Lassen Sie sich den Firmenausweis zeigen und prüfen sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel.

· Geben Sie keine Unterschriften an der Haustür.

· Informieren Sie bei Verdachtsfällen des Betruges die Polizei.

