Rostocker Stadtteile im Überblick: So viele Hunde leben in Ihrer Nachbarschaft

Wie viele Hunde kann eine Stadt wie Rostock vertragen? Nachdem das Grünamt zuletzt tiefe Hunde-Löcher in Parks und zunehmenden Hunde-Kot auf Spielplätzen beklagt hat, ist eine Debatte ausgebrochen. „Eine Erholung in den Grünanlagen insbesondere mit Kindern ist nicht mehr möglich“, sagt zum Beispiel Jens Krüger aus dem Hansaviertel. Aus seiner Sicht sind zu viele Hunde in der Stadt unterwegs: „Wir geben unsere ohnehin spärlich vorhandenen Erholungsräume für ein Tier und deren Besitzer auf“, sagt Krüger.

Wie aus der Hundesteuer-Statistik hervorgeht, leben derzeit 6244 Hunde in der Hansestadt. 28 der Tiere sind als gefährlich eingestuft. Die meisten Hunde leben laut der Statistik in den Stadtteilen Toitenwinkel (590 Hunde) und Reutershagen (550). Es folgen Lichtenhagen (492), Evershagen (485), Groß Klein (459), Stadtmitte (442) und Kröpeliner-Tor-Vorstadt (420). Die wenigsten sind in Jürgeshof (1) und Torfbrücke (4) gemeldet.

Stadtverwaltung sieht Situation entspannt

Aufgrund der Anzahl der Hunde sieht Krüger Handlungsbedarf: „Die Stadt muss dringend für einen sozialen Ausgleich sorgen.“ Notwendig seien Grünanlagen komplett ohne Hunde, Parks mit Leinenzwang und Anlagen, in denen sich Hunde frei bewegen können. „Derzeit gibt es nur Letzteres und das stört den sozialen Frieden und mich ganz persönlich“, sagt Krüger. Er fordert einen schärferen Leinenzwang und eine Erhöhung der Hundesteuer auf 1000 Euro im Jahr. „Dadurch würde vermutlich ein ausgewogeneres Verhältnis entstehen.“

Die Stadtverwaltung sieht die Situation entspannter. Grundsätzlich gebe es keine gesetzlichen Vorgaben oder Maßstäbe, welche Anzahl an Hunden in einer Stadt wünschenswert oder noch verkraftbar sind. „Mit etwa einem Hund pro 30 Einwohnern bewegt sich Rostock im Mittelfeld deutscher Großstädte“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Die Hundesteuer beträgt aktuell 108 Euro pro Jahr für den ersten Hund. Für den zweiten Hund zahlen Besitzer 144 Euro, für den dritte und jeden weiteren Hund sind 168 Euro fällig. Wer gefährliche Hunde hält, muss 468 Euro pro Tier im Jahr überweisen.

Erhöhung derzeit nicht geplant

Eine Erhöhung der Hundesteuer ist derzeit nicht geplant, heißt es im Rathaus. Besitzer hätten dafür auch wenig Verständnis. „ Rostock ist relativ teuer, tut aber wenig für Hunde“, sagt etwa Hundefotografin Stefanie Dempzin aus der Kröpliner-Tor-Vorstadt. Freunde von ihr zahlen im Rostocker Umland pro Jahr rund 50 Euro weniger als sie. Doch trotz der höheren Steuer gebe es in der Stadt nicht einmal ausreichend Hundetoiletten. „In Toitenwinkel und Gehlsdorf sind mir bisher keine Hundetoiletten aufgefallen. Aber in Hohe Düne, wo die Touristen sind, gibt es immer Beutel“, sagt die 32-Jährige.

Hundebesitzer wie Dempzin fordern eher eine Senkung der Hundesteuer – vor allem für diejenigen, die Zeit und Geld in die Erziehung der Tiere investieren. „Wer eine bestimmte Ausbildung nachweisen kann, sollte entlastet werden“, sagt die Hundemutter von „Bolonka-Zwetna“-Rüde Carlchen (6). Generell sei es sinnvoll, einen Hundeführerschein einzuführen. „Da hätten alle etwas von“, so Dempzin.

Keine Gegenleistung für Hundesteuer

Rostocks Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) überzeugen die Argumente für eine Steuer-Ermäßigung jedoch nicht. „Ein guter und verantwortungsbewusster Umgang mit dem eigenen Vierbeiner sollte für jeden Hundehalter eine Selbstverständlichkeit sein“, so der Senator. Die Einhaltung dieser gesetzlichen Verpflichtung jetzt mit Ermäßigungen zu belohnen, halte er für ein falsches Signal. „Wir prüfen allerdings derzeit, die Steuer für Hunde, die aus dem Tierheim geholt wurden, zu reduzieren, um hier einen entsprechenden Anreiz zu geben“, sagt Müller-von Wrycz Rekowski.

Patricia Fronz (l.) und Michelle Wolter sind mit deren Hund „Noah“ im Rostocker Lindenpark unterwegs. Quelle: OVE ARSCHOLL

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, dürften Hundebesitzer für die Zahlung der Hundesteuer auch keine Gegenleistung erwarten. „Steuern sind Abgaben zum Hauptzweck der Einnahmeerzielung“, heißt es. Gleichzeitig soll die Hundesteuer dabei helfen, die Zahl der gehaltenen Hunde in Rostock auf ein vertretbares Maß zu begrenzen. „Dieser Zweck rechtfertigt es auch, das Halten mehrerer Hunde progressiv, also allmählich steigend, zu besteuern“, sagt Stadtsprecher Kunze. Bei der geringen Anzahl der gefährlichen Hunde sei die Lenkungswirkung der Steuer sehr gut zu sehen.

784 000 Euro Hundesteuer pro Jahr 784 000 Euro hat die Hansestadt Rostock im Jahr 2019 über die Hundesteuer eingenommen. Im Jahr 2014 waren es 722 000 Euro. Steuerpflichtig sind alle Rostocker, die einen über drei Monate alten Hund halten. 108 Euro pro Jahr zahlen Besitzer in Rostock für den ersten Hund. Für den zweiten Hund sind 144 Euro fällig. Der dritte und jeder weitere Hund kosten 168 Euro. Wer gefährliche Hunde hält, muss 468 Euro pro Tier im Jahr überweisen. Die Steuersätze sind zuletzt im Jahr 2014 angehoben worden. 6244 Hunde sind aktuell in der Hansestadt gemeldet, darunter sind 16 gefährliche Hunde und zwölf kastrierte gefährliche Hunde. Im Jahr 2017 sind noch 6853 Hunde in der Statistik geführt worden. 47 öffentliche Hundetoiletten und Beutelspender gibt es in der Hansestadt.

Von André Horn