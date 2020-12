Rostock

Reutershagen hat alles: bewegte Geschichte, facettenreiche Kulturangebote, Grün- und Parkflächen. Als einer der beliebtesten Stadtteile ist es in den letzten Jahren besonders bei jungen Leuten immer beliebter geworden. Hier leben rund 17 600 Menschen – damit ist Reutershagen der drittgrößte Stadtbereich.

Wer sich einmal in Reutershagen eingelebt hat, zieht wohl so schnell auch nicht mehr von hier weg. Denn der Anteil der Einwohner, der schon mehr als 20 Jahre an der gleichen Adresse wohnt, ist hier überdurchschnittlich hoch. Auch die 25-jährige Studentin Lilian Espig wohnt nun schon seit sechs Jahren in Reutershagen. „Hier ist es schön grün, es gibt viele Waldflächen. Am liebsten bin ich am Schwanenteich oder im Barnstorfer Wald“, sagt Espig. Auch die vielen kleinen Straßen gefallen ihr.

Anzeige

Für viele Baustile bekannt

Generell ist Reutershagen für die vielen verschiedenen Baustile bekannt, die dort aufeinandertreffen, beispielsweise die backsteinernen Arbeiterbauten im Komponistenviertel, das ab 1937 entstand, oder die Holzhäuser im finnischen Stil am Wiener Platz.

Benannt nach Fritz Reuter Reutershagen wurde 1935 eingemeindet. Mitte der 1930er-Jahre entstand das ehemalige Arbeiterviertel, das heute Alt-Reutershagen genannt wird. Dort wurden ab 1990 viele neue Wohnungen gebaut. Die Ospa-Arena dient den Reutershägern als beliebte Trainings- und Wettkampfstätte und lädt auch hin und wieder mal zu Livekonzerten ein. Das Gymnasium Reutershagen wurde im Jahre 1991 gegründet und bekam sieben Jahre später den Titel „Europaschule“. Im selben Jahr begann auch der Aufbau des Förderzweigs für hochbegabte Kinder. Seit 2015/16 gehört die Schule zu den energietechnisch modernsten Schulen in Deutschland. Heute sind circa 600 Schülerinnen und Schüler am Gymnasium angemeldet und werden von 60 Lehrern und Referendaren betreut. Die St.-Andreas-Kirche wird von zwei evangelischen Kirchengemeinden genutzt und bis 1963 auch von der katholischen Pfarrgemeinde. Die beiden Reutershäger Gemeinden – Luther-Gemeinde und St.-Andreas-Gemeinde – wurden 1997 zusammengelegt und nennt sich seither Luther-St.-Andreas-Gemeinde. Die Kirche war eine der wenigen Kirchenneubauten zu DDR-Zeiten. (Quellen: Statistische Nachrichten „Stadtbereiche 2019“ Hanse- und Universitätsstadt Rostock/rathaus.rostock.de; gymnasium-reutershagen.de; luther-st-andreas-gemeinde.de)

Katrin Braecker, Einrichtungsleitung der Begegnungsstätte Reutershagen, trägt viel zur Freizeitgestaltung im Stadtteil bei. Mit ihrer Hilfe und vielen Ideen finden pro Jahr rund 200 Veranstaltungen statt. In diesem Jahr mussten jedoch viele wegen Corona ausfallen. Die Veranstaltungen werden hauptsächlich von der älteren Generation genutzt. Es sei wichtig, dass sie jemanden für Gespräche haben und nicht vereinsamen.

Das jährliche Highlight für viele Senioren: die Schlagerboys. Mit Musik werde dann ein gemeinsamer Nachmittag verbracht. „Die Älteren freuen sich und feiern mit, wenn die Schlagerboys da sind“, erklärt die 55-Jährige, „Leider musste der Nachmittag in diesem Jahr abgesagt werden.“

Seit 1973 in derselben Wohnung

Auch Gerd Gippner wohnt bereits seit 1963 in Reutershagen. Zusammen mit Frau und Kind hat er 1973 die Wohnung bezogen, in der er heute noch wohnt. „Wir leben sehr zentral – besser kann man es nicht haben. Wir haben hier alles: Sparkasse, Supermarkt und eine sehr gute Bus- und Straßenbahnanbindung“, sagt der 87-Jährige zufrieden. „Ich habe auch einen Fahrstuhl im Haus, aber den brauch ich noch nicht.“ Er sei fit und nehme weiterhin die Treppe.

Bildergalerie von Reutershagen

Zur Galerie Wer einmal in Reutershagen wohnt, möchte dort so schnell auch nicht mehr weg. Viele wohnen schon mehrere Jahrzehnte im Stadtteil – nicht zuletzt wegen des Schwanenteichs.

„ Warnemünde ist der Vorort von Reutershagen “

Auch Inge Vick ist noch sehr fit. Die 95-Jährige wohnt seit 16 Jahren in Reutershagen und fährt so oft es geht nach Warnemünde. „In 20 Minuten bin ich mit der S-Bahn da. Und dann geh ich schwimmen“. Und das auch noch bis in die kältere Jahreszeit herein. „Man könnte sagen, Warnemünde ist der Vorort von Reutershagen“, sagt sie augenzwinkernd.

Alle Teile der Stadtteilserie im Überblick finden Sie hier

Zudem tanzt die Rostockerin gerne und macht Handarbeiten. Oft verbringt sie auch die Zeit mit ihren sieben Enkeln und elf Urenkeln. Einer ihrer Enkel wohne mit Urenkel in Rostock und komme sie oft besuchen, so dass sie zusammen im Stadtteil spazieren gehen können. „Es ist hier sehr angenehm“, sagt Vick. Ihr Geheimnis, um so fit zu bleiben, sei neben Bewegung auch „eine positive Einstellung zum Leben“.

Auf die Schwäne sollte man aufpassen

Zusammen mit Klaus Schmidt sind die drei Rentner sich einig: Ihr Lieblingsplatz ist der Schwanenteich. Allerdings solle man dort gut aufpassen. „Wenn die Schwäne Nachwuchs haben, dann werden sie böse, wenn man zu nah ran geht“, sagt Gerd Gippner.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Direkt neben dem Schwanenteich liegt die Kunsthalle. Sie wurde 1969 als Museum für zeitgenössische Kunst eröffnet. Auch traditionelle Feste und weitere kulturelle sowie sportliche Aktionen finden regelmäßig rund um den Schwanenteich statt. Eines davon ist das traditionelle Fischerfest, das älteste Volksfest der Hansestadt.

Fritz Reuter braucht einen neuen Platz

Die Reuterpassage bildet mit rund 25 Fachgeschäften das Herz von Reutershagen. Sie ist zum Mittelpunkt des Stadtteils geworden. Vor dem Center steht das Fritz-Reuter-Denkmal. Es konnte vollständig mit Spenden finanziert werden und wurde 2004 enthüllt. Inge Vick, Gerd Gippner und Klaus Schmidt wünschen sich, dass die Statue einen zentralen Ort bekommt. „Dort, wo Reuter jetzt steht, geht er unter. Das ist schade“, sagt Gippner. Und auch dem Gedenkstein könne ein neuer Standort zugewiesen werden, damit er mehr Beachtung bekommt.

Lesen Sie auch

Heutzutage schätzen immer mehr Menschen die Nähe zum Stadtzentrum sowie die gute Verkehrsanbindung. In den Jahren von 2011 bis 2019 entstanden in Reutershagen insgesamt 231 neue Wohnungen. Wer also stadtnah wohnen möchte und gleichzeitig eine familiäre Atmosphäre mag, ist in Reutershagen an der richtigen Adresse.

Von Anna-Katharina Fischer und Kira Müller