Rostock

Er kennt sich bestens aus im Showbiz. Als Fotograf ist Sebastian Heger auf den roten Teppichen der Republik zu Hause. Hier hat er schon einige Stars vor die Linse locken können. Til Schweiger, Scooter, DJ Antoine, Sophia Thomalla, Sido, Wladimir Klitschko, um nur ein paar von ihnen zu nennen. Auch mit Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld hatte er schon ein Shooting am Warnemünder Strand.

Dabei liegen die Anfänge seiner Karriere gar nicht im Entertainment, sondern in der Sportfotografie, damals, als er vor etwa 13 Jahren Boxer Arthur Abraham bei einem gemeinsamen Termin in Zinnowitz auf der Insel Usedom ablichtete.

Faible für Sport

Der gelernte Einzelhandelskaufmann hatte schon immer ein Faible für den Sport. Viele Jahre arbeitete er in einem Sportladen, bis er dann als Verkaufsleiter im Bereich Ticketing für den HC Empor Rostock und die Seawolves tätig war – daher seine enge Verbundenheit zum Handball-Drittligisten. Seit zehn Jahren besteht die Zusammenarbeit, und auch heute noch lässt er keine Gelegenheit aus, die Profis ins rechte Licht zu rücken.

Sein neuestes Projekt ist eine Kochshow mit den Handballern im Rostocker Ratskeller. Das Format startet am 20. März. Heger kocht die Lieblingsgerichte der Spieler nach. Allesamt sind sie leicht nachzukochen und außerdem: „Die Speisen sind immer gesund“, verspricht der Hobbykoch.

„Keine Einnahmen durch Corona“

Sich neu erfinden – das kann der 35-Jährige. Allerdings ging die Corona-Krise auch an ihm nicht spurlos vorüber. „Seit neun Monaten habe ich fast zu 100 Prozent keine Einnahmen. Ich habe viel mit der Hotellerie-, Schifffahrts- und Veranstaltungsbranche zusammengearbeitet. Es ist ja alles weggebrochen.“

In den letzten beiden Monaten realisierte er mit einem Geschäftspartner Videoproduktionen für Social-Media-Kampagnen, Imagefilme sowie Livestreams. Doch zu einem großen Teil lebt er derzeit von Ersparnissen. Über Langeweile in der Pandemie könne er nicht klagen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es war auch mal schön, einfach zu entspannen, spazieren zu gehen und Sport zu machen. So konnte ich mir eine kleine private Auszeit gönnen“, sagt Heger, der trotz Krise gerne selbstständig ist. Mit dem Geld zu verdienen, an dem man Spaß hat, ist wunderbar, sagt Heger.

Influencer? 20 000 Menschen verfolgen Heger online

Viel Aufmerksamkeit haben ihm die Stars vor seiner Kamera eingebracht. Mittlerweile interessiert es knapp 20 000 Menschen, was Sebastian den lieben langen Tag so treibt. „Als Influencer sehe ich mich jedoch nicht. Ich bin sehr dankbar, dass sich so viele Leute für meine Arbeit interessieren.“

Ein Vorbild in der Fotografie habe er nicht. Er lebt nach dem Motto: Der Einzige, den ich jeden Tag überzeugen möchte, bin ich selbst. Wichtig ist, dass er vor allem bei der Event- und auch der Sportfotografie „on the point“ ist. „Da gibt es keine zweite Chance. Es sind immer Momentaufnahmen.“

Gerade hat sich der Rostocker bei einem TV-Show-Format beworben. „Mal schauen, ob ich vielleicht bald auch in einer Samstag-Nacht-Sendung zu sehen bin“, sagt Sebastian mit einem Lächeln. Ideen hat er jedenfalls noch viele.

Von Nina Burmeister