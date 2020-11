Rostock

Im Baumarkt gibt es keine Ersatzteile für den Rasentrimmer, weil China wegen der Corona-Pandemie den Export gestoppt hat. Im Supermarkt liegen gammelige Bananen, weil die Fracht wegen eines Unwetters stecken geblieben ist. Die Apotheke kann ein Medikament nicht liefern, weil die Container tagelang in Dubai in der Sonne standen. Die Playstation 5 kommt nicht pünktlich zum Fest, weil es zwischen China, wo Sony produzieren lässt, und den USA Spannungen gibt.

Kommentar: Smarte Typen, smarte Ideen

Es geht nicht mehr um just in time, sondern um just in process

Realistische Szenarien: Unser Leben hängt in einem Wirrwarr aus seidenen Fäden am Welthandel, der über die Seewege abgewickelt wird – von der Rasierklinge bis zum Kaffee, von der Zahncreme bis zum Katzenfutter. In den Produktionsketten der Autoindustrie gehe es um Stunden. Robin Jaacks (30), einer von drei Geschäftsführern des Rostocker Software-Dienstleisters Ocean Insights, sagt: „Bei Lieferketten geht es nicht mehr um just in time, sondern just in process.“ Der Weltfrachtverkehr über den Seeweg läuft zwar längst digitalisiert ab, das Tracking der Waren aber noch mit völlig veralteten Kommunikationsmethoden.

Das derzeit größte Containerschiff der Welt, „MSC Gülsün“, läuft ins Container-Terminal Bremerhaven an. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Und dafür bietet das Rostocker Unternehmen Ocean Insights, das es seit 2012, gibt Lösungen. Gegründet wurde das Unternehmen von Dr. Felix Richter (41) in Hongkong. Seit 2015 hat es seinen Sitz im Rostocker Bahnhofsviertel. Richter, Jaacks und der dritte Geschäftsführer, Stefan Gamm (40), wollen den maritimen Geist mit dem Know-how in Sachen Softwareentwicklung und Data Science zusammenbringen und das Business auf nordische Art entwickeln. Also solide, ohne hohe Fluktuation – wie in Digital-Start-ups der Metropolen üblich.

87 Mitarbeiter in Rostock , Hamburg , Indien – 200 Kunden in 30 Ländern

Ocean Insights hat mal mit vier Leuten angefangen, jetzt sind in Rostock 40 beschäftigt, im Media Hub in Hamburg zwölf und 35 in Vadodara in Indien. Man habe dreistellige Wachstumsraten, arbeite seit 2017 profitabel mit mehr als 200 Kunden in 30 Ländern. Das geht quer durch alle Branchen mit Konsumgüter-Riesen wie Procter & Gamble, Technikkonzernen wie Siemens, Speditionen wie Kühne & Nagel, Chemiefirmen wie Evonik oder Autozulieferern wie Brose. Standorte in Tokio und Miami sollten 2020 eröffnen werden. „Aber da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Richter. Das folge 2021.

Mit dem System konnte der Rostocker Big-Data-Provider in der fragilen Corona-Zeit den Puls des Weltmarktes fühlen, der immer langsamer ging. Ocean Insights hat im Bereich Container Visibility Solution (Lösungen zur Sichtbarkeit von Containern) in der Frachtschifffahrt eine Tracking-Idee entwickelt, die dieses Segment in der industriellen Digitalisierung 4.0 auf ein neues Niveau heben soll.

Big-Data-Analyse verschiedenster globaler Quellen in Echtzeit

Dafür werden Daten verschiedenster Quellen ausgewertet und kundenspezifisch gebündelt: Satellitenbilder, Häfen, Schiffsrouten, Statistiken, Terminals. Felix Richter sagt: „Wir suchen die Probleme, die es auf der Fracht geben kann. Sobald ein Schiff in den Hafen einfährt, können wir das dem Kunden in Echtzeit mitteilen.“

Für die globale Wirtschaft ist diese Trackingidee Gold wert. Kunden können sich einloggen und erfahren, wo ihre Container sind, wo es stockt oder Probleme und welche Alternativen es gibt. Ein Beispiel: In den USA wollen Frachtkunden nicht mit Containern von Walmart auf einen Frachter, weil der Einzelhandelskonzern so riesig ist, dass er die Macht hat, Schiffsrouten zu beeinflussen. Ocean Insights gibt Informationen darüber, wo die Ware ist, ob es besser ist, wenn ein Schiff mal links oder besser rechts abbiegt, bereitet Informationen visuell auf und liefert Daten für juristische Auseinandersetzungen.

Robin Jaacks (30) aus Hamburg – vom Tesler-Praktikanten in München zum Big-Data-Geschäftsführer in Rostock. Er sagt: „Das ist die Champions League des Software-Business.“ Quelle: Ove Arscholl

Ein perfektes Beispiel für intelligente Lösungen auf Basis smarter Partnerschaften. Das fängt bei den drei Unternehmern an. Richter hat in Rostock Physik studiert und im Bereich Quantenphysik promoviert. Nach dem Studium hatte er in Hongkong zu tun und ist auf die Software-Idee gestoßen. Jaacks stammt aus Hamburg und hat in Münster Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert und war als Praktikant bei Tesla in München im Infrastrukturbereich. Er sagt: „Da konnte ich vom Spirit her viel mitnehmen, weil man dort selbst als Praktikant sofort Verantwortung bekommt.“ Auch Stefan Gamm hat VWL studiert. Sie teilen sich die Bereiche Produktverantwortung, Markterschließung und kaufmännische Verantwortung auf. Jaacks: „Wir sind im Enterprise Software Market. Das ist die Champions League des Software-Business.“

Von Michael Meyer