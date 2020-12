Rostock

Erfolg bei den Investoren und bei der Standortsuche: Das junge Technologieunternehmen Framework Robotics legt zum Jahresende noch einmal richtig los. Der Venture Capital Fonds MV investiert in das Start-up, das maritime Unterwasserroboter entwickelt. Zudem siedelt sich das Unternehmen jetzt am Ocean-Technology-Campus im Rostocker Fischereihafen an.

Meerestechnik zählt zu den maritimen Wachstumsbereichen, mit deren Hilfe die Erforschung und wirtschaftliche Nutzung der Weltmeere gefördert und gesichert wird. Ferngesteuerte und autonom agierende Tauchroboter gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung. So werden sie unter anderem bei der Kontrolle von Unterwasserbauwerken und Schiffshüllen sowie der Vermessung und Untersuchung des Meeresbodens eingesetzt. Außerdem unterstützen sie Taucher bei schlechten Sichtverhältnissen und langwierigen Einsätzen sowie bei der Minensuche und -beseitigung.

Teuer, effizient und unflexibel

„Bis auf wenige Ausnahmen hat sich der Aufbau von Tauchrobotern in den letzten Jahrzehnten kaum verändert. Sie sind, bei eingeschränkter Funktionalität, sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb häufig sehr teuer, wenig effizient und unflexibel“, sagt Nico Günzel, Gründer und Geschäftsführer von Framework Robotics.

Sein Unternehmen setze genau an dieser Schwachstelle an: „Wir denken den Aufbau von Unterwassersystemen völlig neu und bieten mit unserer leistungsfähigen, transformierbaren Plattform flexible Lösungen an, die einfach und schnell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten werden können“, so Günzel. Die Firma entwickle für diese innovative Unterwassersystem-Plattform modulare und druckneutrale Hardwarekomponenten sowie adaptive Softwarelösungen und biete darüber hinaus umfangreiche Servicepakete.

Rostock als Vorreiter bei Unterwassertechnologie

Nachdem die Wirtschaftsförderer von Rostock Business einige Gespräche mit potenziellen Investoren vermittelt hatten, zeigte sich die GENIUS Venture Capital GmbH überzeugt: „Wir sind von der bisherigen Entwicklung des Gründerteams sehr angetan und unterstützen Framework Robotics gerne dabei, Bewegung in die Meerestechnik zu bringen“, kommentiert Genius-Geschäftsführer Uwe Bräuer.

Dass sich die Hansestadt Rostock zum führenden Standort der technologischen Unterwasserforschung entwickeln möchte, passe hervorragend zu den ambitionierten Zielen des Unternehmens.

Auch für Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) ist die Ansiedlung ein Gewinn: „Das Start-up bringt eine innovative Idee bis zur Marktreife. Entscheidend wird sein, dass der Markteintritt gelingt“, so Glawe. Mit dem Venture Capital Fonds MV habe das Land ein geeignetes Instrument geschaffen, um Technologieunternehmen aus der Region in ihrer frühen Entwicklungsphase mit haftendem Eigenkapital auszustatten, Gründer beim Aufbau des Unternehmens aktiv zu unterstützen und den Zugang zu privaten Investoren zu erleichtern. „Das ist auch ein Beitrag dafür, hoch qualifizierte Fachkräfte in unserem Bundesland zu halten“, erklärt der Minister.

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ist besonders über die Standortwahl glücklich: „Wir freuen uns ganz besonders, dass mit der Ansiedlung von Framework Robotics das langfristig angelegte Zukunftsprojekt ,Ocean Technology Campus’ im Fischereihafen weiter wächst“, so Madsen. „Damit kommen wir unserer Vision von einem international agierenden und konkurrenzfähigen Unterwasserkompetenzzentrum in Rostock ein weiteres Stück näher.“

