Von Freitagnachmittag bis Montagfrüh wird die Steintor-Kreuzung in Rostock für den Verkehr gesperrt. Beginn der Sperrung ist der 16. August um 16 Uhr. Am 19. August um 5 Uhr soll die Kreuzung wieder für den Verkehr freigegeben werden. Grund sind Markierungsarbeiten und die Umstellung der Ampel-Anlage im Bereich der Kreuzung Richard-Wagner-Straße und August-Bebel-Straße. Zudem werden Asphaltarbeiten im Gleisbereich der RSAG ausgeführt.

Stadteinwärts werden alle Fahrspuren in der Ernst-Barlach-Straße für den Verkehr gesperrt. Autos aus Richtung Mühlendamm fahren nach Möglichkeit über den Verbindungsweg bzw. die Warnowstraße in Richtung L 22. Die Busse der RSAG und der Rebus GmbH fahren stadteinwärts über die Warnowstraße und stadtauswärts über die Doppelhaltestelle neben dem Medienhaus OSTSEE-ZEITUNG in der Richard-Wagner-Straße.

Stadtauswärts steht die Fahrspur der Ernst-Barlach-Straße Richtung Mühlendamm zur Verfügung. Die Steinstraße wird ebenfalls komplett gesperrt sein, eine Umfahrung ist über die Wall- und Hermannstraße möglich. Die August-Bebel-Straße kann in Richtung Westen, Deutsche Med, nicht befahren werden; aus der Richard-Wagner-Straße ist nur ein Abbiegen rechts stadtauswärts möglich und nicht geradeaus in Richtung Steinstraße) oder links in Richtung August-Bebel-Straße.

Abschluss aller Arbeiten Ende 2019

Damit sollen die Straßenbauarbeiten im Bereich der Steintor-Kreuzung im Wesentlichen abgeschlossen. Kleinere Einschränkungen wird es aufgrund von Arbeiten der Nordwasser GmbH noch geben. Diese betreffen eine Fahrspur der Richard-Wagner-Straße und Bereiche am Rosengarten, die weiter gesperrt bleiben. Auch die Zufahrt zum Parkplatz der OZ kann erst nach Beendigung der Arbeiten an den Trinkwasserleitungen der Nordwasser GmbH gepflastert werden.

Die notwendigen Pflanzarbeiten im Bereich der Steintor-Kreuzung werden im Herbst durchgeführt. Mit einem Abschluss der Gesamtmaßnahme im Bereich der Steintorkreuzung wird nach Beendigung der parallel laufenden Bauarbeiten am Kuhtor zum Jahresende 2019 gerechnet.

