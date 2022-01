Rostocker Straßen wegen Corona-Straßenfest gesperrt: Das müssen Autofahrer heute wissen

Rostock

Nun also ein Straßenfest anstatt einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen in Rostock: Die Stadtverwaltung und die Polizeiinspektion haben die Änderung einer ursprünglich angemeldeten Demo am Montag geprüft. Das neue Format des Protests kann am Stadthafen im Bereich der Haedgehalbinsel und Teile der Hermannstraße stattfinden.

Jens Kaufmann, der die vergangenen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Rostock angemeldet hatte, will das „Straßenfest“ nutzen, um wieder friedlich gegen die aktuellen Regeln zu protestieren. Wochenlang war das ohne große Zwischenfälle möglich, am vergangenen Montag aber griff die Polizei durch – die Kundgebung wurde abgesagt. Danach eskalierte die Lage: Flaschenwürfe, Böller, elf Festnahmen und mehrere verletzte Polizisten lautet die Bilanz.

Verkehrsbehinderungen zwischen 15 und 21 Uhr

Auch wenn solche Szenen beim „Straßenfest“ vermieden werden sollen, müssen sich Verkehrsteilnehmer auf einige Einschränkungen einstellen. Wegen angemeldeter Versammlungen müssen zwischen Haedgehalbinsel und Teile der Hermannstraße von etwa 15 bis 21 Uhr voll gesperrt werden. Außerdem sind zeitweilige Einschränkungen im gesamten Bereich der Rostocker Innenstadt zu erwarten, heißt es. Sie empfehlen, den Bereich der Innenstadt während dieser Zeit zu umfahren.

Die Stadtverwaltung als Versammlungsbehörde betont, dass das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ein hohes Gut der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist. „Die Rostocker Polizei gewährleistet für alle friedlichen Versammlungsteilnehmenden den Schutz ihrer Veranstaltung im Rahmen der mit den Versammlungsbescheiden festgelegten Versammlungsorte und Regeln“, heißt es. Gleichzeitig behält sie sich vor „beschränkende Verfügungen in Form von Auflagenbescheiden oder durch Anordnungen der Polizei“ im Verlauf der Versammlung umzusetzen, um einen ordnungsgemäßen Ablauf zu gewährleisten.

Von OZ