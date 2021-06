Rostock

Viele Rostocker und auch Urlauber werden ihn vermissen: Der Straßenmusiker Juris Rutkovskis ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb der aus Lettland stammende Musiker bereits im Februar an einem Herzinfarkt.

Seit Anfang der 2000er-Jahre war Rutkovskis regelmäßig mit seinem Akkordeon oder seiner Posaune an der Warnemünder Bahnhofsbrücke oder in der Kröpeliner Straße zu sehen und zu hören. Zwischenzeitlich hatte die Stadtverwaltung ihn allerdings zusammen mit anderen Straßenmusikern verbannt. Heute, am 25. Juni, wäre er 58 Jahre alt geworden.

In Riga studiert

Seine Tochter Victoria erinnert sich: „Als mein Vater 17 war, machte er seine ersten Erfahrungen als Musiklehrer in einer Musikschule für Kinder. Nach seinem Umzug nach Riga begann er sein Studium an der Musikakademie.“ Er studierte Musik, machte einen Abschluss als Orchestermusiker und Lehrer. „Während seines Studiums hat er auch im Rigaer Zirkusorchester gespielt.“

Nach Deutschland reiste er erstmals 1991, um Musik zu machen, so Victoria weiter. „Er begann um 2004, in Rostock Straßenmusik zu machen, glaube ich. Ich versuche, mich an die Zeit zu erinnern, als ich dort bei ihm war. Ich war ungefähr 14.“ Rutkovskis hatte immer gesagt, er mache Musik, um seiner Tochter ein besseres Leben zu ermöglichen. Mit Erfolg: Heute studiert Victoria in London.

Verlust für Rostock

Zuletzt lebte Rutkovskis in Deyelsdorf bei Ribnitz-Damgarten. Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) zeigte sich tief betroffen: „Das ist ein Verlust für Rostock.“ Er hatte auf tragische Weise von Rutkovskis Tod erfahren: „Ich wollte ihn engagieren, damit er am 3. Juli noch einmal in Warnemünde spielt, wenn der erste Nachtzug aus Zürich einfährt.“ Doch nun wird das Original mit dem wilden Bart, der so viel Lebensfreude ausstrahlt, nie mehr zu hören zu sein.

Von Axel Büssem