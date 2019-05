Rostock

Diese Studie sorgt weiter für Diskussionen in Rostock: Wie eine Untersuchung des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) für Sozialforschung ergab, leben Arme und Reiche in der Hansestadt strikt getrennt voneinander. Zwischen 2005 und 2014 habe die soziale Spaltung in Rostock sogar deutschlandweit am meisten zugenommen. Studienleiter Marcel Helbig hat die Ergebnisse gerade erst im Rathaus erläutert.

Damit Chancengleichheit in der Gesellschaft herrscht, müssten sich aber Arme und Reiche miteinander vermischen. Soziologen sprechen vom sogenannten Kontext-Effekt: Durch Berührungspunkte zwischen unterschiedlichen Milieus und Bildungsschichten könnten ein positiver Austausch und Anreize geschaffen werden. Die Folge: Die Chancengleichheit steigt und ein sozialer Aufstieg wird überhaupt erst möglich.

Mehr Angebote schaffen

Doch was passiert in Rostock? „Das, was über die Jahre zu dem Problem geführt hat“, sagt Sascha Hofmann. Der Rostocker beschäftigt sich in seiner Masterarbeit im Studiengang Urban Design an der Technischen Universität Berlin mit der Stadtentwicklung in seiner Heimatstadt. Während in den Plattenbauvierteln Infrastruktur abgebaut werde, gebe es in der Innenstadt einen Aufbau, beobachtet Hofmann. „Begleitet von einer sozialen Stigmatisierung der ,Platte’“, so der Student. Dabei seien diese Viertel vor nicht allzu langer Zeit noch der Traum junger Familien gewesen. „Im Gegensatz zu den Altbau-Kohleofen-Wohnungen in den dicht bebauten, wenig durchgrünten Altstadtvierteln.“

Für Hofmann ist klar: In den Plattenbauviertel müssen mehr attraktive Angebote geschaffen werden. „Schwimmhalle, Eisbahn, archäologisches Landesmuseum oder Standorte für Forschungszentren und Universität“, zählt er als Beispiele auf. „Den anderen Rostockern muss ein Anlass geboten werden, einen Ausflug in die Plattenbausiedlungen zu unternehmen, um sich ein Bild von dem Wohnumfeld und den meist zufriedenen Anwohnern zu machen.“

Image-Wandel der Plattenbauten in Berlin

Das wichtigste aber: „Die ,Platte’ darf nicht immer schlecht geredet werden. Sie gehört zu Rostock.“ Es sei auffällig, dass die Stadt auf ihrer Internetseite nirgendwo Bilder der Plattenbauten zeige. In Großstädten wie London oder Berlin sei hingegen längst ein Image-Wandel der Plattenbauviertel zu verzeichnen. „Junge Leute lernen – auch aufgrund des immensen Wohnungsdrucks – die Qualitäten der grünen, licht- und luftdurchfluteten Plattenbauten wieder zu schätzen“, sagt Hofmann.

Trotz vieler Vorbehalte, die Anwohner in den Plattenbaugebieten zufrieden sind. Das zeigt ein Aufruf der OZ im sozialen Netzwerk Facebook. Hier meldeten sich viele Leser zu Wort. Marianne Ahrens schrieb: „Wir wohnen nun schon über 30 Jahre in der Südstadt in der Platte und fühlen uns wohl.“ Die Südstadt sei schön, grün und ganz nah an der Innenstadt. Für Phillip Bock ist die „Platte“ Wohnkultur und Lebenseinstellung. „Ich wohn’ gerne in einer.“ Das gilt auch für Maximilian Hentschel: „Aber nur, wenn es nicht so zugebaut ist.“

Die einen mögen es, andere nicht

„Platte“ ist cool: Anke Holst (48) steht vor dem Gibel eines Plattenbaus in der Fridtjof-Nansen-Straße. Das Muster der Kunst am Bau hat sie sich in ihren Pullover gestrickt. Quelle: OVE ARSCHOLL

Claudia Lenz wohnt seit 1997 in Lichtenhagen: „In einem barrierefreien Würfelhaus, top-isolierte Außenfassade, RSAG-Anbindung, mieterfreundliche Miete, klasse Mietergemeinschaft, kein Leerstand – hier bleib ich, bis man mich mit den Füßen zuerst rausholt.“ Auch Jens Hoppe würde seine geräumige Plattenbauwohnung nicht mehr tauschen wollen. „Nicht zuletzt, weil es die mit weitem Abstand hellste Wohnung ist, in der ich je gewohnt habe“, so Hoppe.

Mathias Müller hat gemischte Erfahrungen im Plattenbau gesammelt. „Wir sind 1989 von Warnemünde nach Toitenwinkel gezogen, hinter dem Block Baustelle und überall Schlamm. Auch Jahre später noch. War damals toll. Eigenes Zimmer und ’ne Badewanne.“ Mitte der 1990er ging es dann nach Evershagen. Laute Nachbarn, Kellereinbrüche, Geschrei – das sei für ihn ätzend gewesen. „Heute Altbau in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, zwar ziemlich klein die Wohnung, hat aber Charme.“ Mit dem Kapitel Plattenbau habe Müller abgeschlossen. „Schon wegen der niedrigen Deckenhöhen – da bekommt man als Mensch mit über 1,80 Metern Platzangst.“

Stadtentwicklung nicht nur in Hinterzimmern

Rene Scheffel pflichtet Müller bei: „Lebe jetzt seit drei Jahren in der KTV und möchte auch nicht mehr weg.“ Marie-Theres Kasten hat fünf Jahre lang in Lichtenhagen gewohnt. „Bin nun aber mehr als glücklich über unser Haus und würde nicht mehr tauschen wollen.“

Student Hofmann selbst wohnt in der Innenstadt, seine Schwester in Lichtenhagen. „Wir finden beides gut.“ Für Rostock wünscht er sich, dass Stadtentwicklungsthemen nicht nur in Hinterzimmern besprochen werden. Immerhin: „Seit 2018 und den größer angelegten formalen Beteiligungsverfahren ist ein Umdenken wahrzunehmen.“

André Horn