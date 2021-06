Rostocker Studenten froh: Endlich kommt wieder Schwung ins Leben

Rostock

Mit den Corona-Lockerungen der letzten Wochen und den warmen Temperaturen kommt auch das Studentenleben in Rostock langsam wieder in Schwung. Und das ist gut so, denn der lange Corona-Winter war auch für die Studierenden besonders schwer.

Vorlesungen und Seminare fanden komplett online statt. Selbst die Lerngruppen trafen sich nur vor der Webcam. Die Dozierenden hatten zwar empfohlen, dass sich die Studierenden im Rahmen der aktuellen Corona-Beschränkungen persönlich treffen. Aber mit Maske wird das gemeinsame Lernen eben doch umständlich, findet Hannes Kaddatz. Der 24-Jährige hat den Lockdown gut für sich genutzt und in der Zeit seinen Doktor der Medizin gemacht.

Im Corona-Lockdown: Viele Studierende zogen zurück zu den Eltern

Doch die wenigsten Studierenden haben den Lockdown so positiv erlebt. „Im Sommer ist es nicht so schlimm. Da kann man an den Strand oder in den Stadthafen. Der Winter war härter“, sagt Anna-Sabrina Petry, die im sechsten Semester Biologie studiert. Viele Studierende haben ihre WG- und Wohnheimzimmer aufgegeben, um Kosten zu sparen: „Die meisten sind zurück zu ihren Eltern und waren dann einfach nicht mehr da“, klagt Emma Zimmermann, 21, Studentin der Sonderpädagogik im vierten Semester.

Doch so langsam kommt wieder Leben in die Bude. In manchen Studiengängen wird Schritt für Schritt wieder auf Präsenzveranstaltungen umgestellt: So bleiben die Vorlesungen der Biologie zwar weiter digital. Die dazugehörigen Praktika und Exkursionen finden aber wieder analog statt, berichtet Petry.

Anna-Sabrina Petry und ihr Bruder Dominik Petry, beide 22, verbringen gerne Zeit im Rostocker Stadthafen. Quelle: Judith Kahle

Hochschulsport und Praktika jetzt wieder analog möglich

Auch der Hochschulsport, der sein gesamtes Programm während des Lockdowns auf online umgestellt hatte, plant wieder Sport im Freien. Dazu gehört auch das passende Hygienekonzept mit Abstandsregeln, geschlossenen Teilnehmerkreisen und Corona-Warn-App. „Wir versuchen überhaupt erst mal, Sport wieder möglich zu machen unter solchen Bedingungen“, erklärt Heiko Lex, Sprecher der Fußballkommission. Ab dem ersten Juli ist das Programm für die vorlesungsfreie Zeit einsehbar und ab dem achten Juli können Interessierte Kurse für die vorlesungsfreie Zeit buchen.

Auch im Peter-Weiß-Haus, ein weiterer beliebter Treffpunkt unter Studierenden, blickt man optimistisch in die Zukunft. Zahlreiche Kulturschaffende der dort ansässigen Vereine mussten während der Pandemie in Kurzarbeit, berichtet Emily Grunat von der Kulturkoordination des Peter-Weiß-Haus-Vereins. Inzwischen werden aber wieder Konzerte, Lesungen und Workshops geplant. Studierende können sich nun wieder auf Praktika bei Literaturhaus, Rosa-Luxemburg-Stiftung und Co bewerben, fährt die 29-Jährige fort.

Ein Stück Normalität: Frei- und Biergärten wieder offen

Seit dem 23. Mai hat auch der Freigarten am Peter-Weiß-Haus wieder geöffnet. Besonders praktisch: Der Garten gehört zur Außengastronomie, sodass es keinen tagesaktuellen Corona-Test braucht. Aha-Regeln, Maske und Luca-App gelten aber natürlich trotzdem. Lea Walter und Alexandra Müller, beide 22, arbeiten hier an der Bar und freuen sich: „Auf einmal geht alles wieder.“ Walter studiert Sozialkunde und Englisch auf Lehramt und muss sich jetzt erst mal wieder darin üben, alle Termine rund um Studium, Job und Freizeit unter einen Hut zu bringen.

Lea Walter, 22, studiert Sozialkunde und Englisch auf Lehramt. Alexandra Müller, ebenfalls 22, studiert Politik- und Medienwissenschaften. Nebenbei jobben beide an der Bar im Freigarten des Peter-Weiß-Hauses. Quelle: Judith Kahle

Auch Medizinstudent Kaddatz findet, dass das Studentenleben so langsam zur Normalität zurückkomme, auch wenn ihm Festivals und große Konzerte weiterhin noch fehlen. Er sitzt mit drei Freunden im Biergarten des Studentenkellers. Auch hier braucht es keinen Test oder Impfnachweis. Kaddatz findet es befreiend, sich endlich wieder persönlich mit seinen Kumpels treffen zu können. Julian Renkewitz ist ebenfalls froh: „Wir haben uns von November bis März überhaupt nicht gesehen.“ Jetzt können die vier endlich wieder bei einem Bier zusammensitzen.

Vielfältiges Programm trotz Corona-Beschränkungen

Aktuell dürfen die Studentenklubs zwar wieder öffnen – allerdings unter Auflagen: Ein Hygienekonzept ist Pflicht und Tanzen ist noch nicht erlaubt. LT- und ST-Club, genauso wie Studentenkeller, MAU und Peter-Weiß-Haus lassen sich davon aber nicht die Laune vermiesen und bieten trotzdem eine bunte Vielfalt an Events: Die reicht von Biergarten im Freien über Quiz-Abende, Lesungen und Public Viewing zur EM bis hin zu kleinen Konzerten. Ab Juli will auch das Jaz wieder Bar, Fahrradwerkstatt und Co öffnen.

Niklas Kühn, 22, studiert Geschichte und Religion auf Lehramt. Gemeinsam mit Kumpel Johannes Hofmann, 19, der gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr macht, genießen sie bei einem kühlen Bier die Sonne und Stimmung im Stadthafen. Quelle: Judith Kahle

Wem die Hygieneauflagen zu umständlich sind, der trifft sich einfach auf einer der zahlreichen Grün- und Freiflächen Rostocks. Besonders beliebt ist unter den Studierenden der Stadthafen. Niklas Kühn, 22, studiert Geschichte und Religion auf Lehramt im vierten Semester und genießt gerade mit Kumpel Johannes Hofmann, 19, bei einem kühlen Bier den Sommerabend: „Hier ist echt am meisten los.“

Von Judith Kahle