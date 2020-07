Rostock

Das Schicksal von Prostituierten, die in der Corona-Krise nicht ihren Geschäften nachgehen dürfen, macht seit Wochen Schlagzeilen. Bundesweit gehen Betroffene auf die Straße oder ziehen vor Gericht. Doch wer sind die Frauen und wie geht es ihnen jetzt?

Eine von ihnen ist die Rostocker Studentin Viktoria, die in Wahrheit anders heißt. Sie ist das Gegenteil von dem, was man über Prostituierte zu wissen glaubt: In der Öffentlichkeit ist bei dem Thema meist von Menschenhandel, Gewalt, Armut oder Zwang die Rede. Frauen als Opfer bestimmen das Bild, die jetzt durch das Berufsverbot in Corona-Zeiten endgültig in die Illegalität abzurutschen drohen.

Anzeige

Sie schläft mit Männern, weil sie es gerne tut

Ganz anders bei Viktoria: Mit den weißen Turnschuhen und der knöchellangen Jeans würde sie im Hörsaal zwischen ihren Kommilitonen nicht besonders auffallen. Die Studentin ist Mitte zwanzig, sehr schlank, blond und ungeschminkt. Manchmal rutscht ein norddeutscher Tonfall in ihre Worte.

Weitere OZ+ Artikel

Doch statt zu kellnern oder Zeitungen auszutragen, schläft sie für Geld mit Männern – zumindest vor dem Kontaktverbot. Nicht weil sie es muss, sondern weil sie es gerne tut. Mit der OZ hat sie über ihr Leben als Escort-Girl gesprochen. Sie fordert, dass ihre Arbeit jetzt in der Krise von der Politik genauso ernst genommen wird wie jede andere.

Kundensuche auf „Kauf mich“ oder „Rotlicht.de“

Für ihre Kunden heißt sie Ria und ist Freundin auf Zeit, Gesprächspartnerin, Verführerin oder Verführte. Sex ist ein Teil ihrer Arbeit – jedenfalls meistens. Vor zwei Jahren habe sie zum ersten Mal einen Mann gegen Bezahlung getroffen, erzählt sie bei einem Spaziergang durch den Rostocker Rosengarten. Sie wirkt dabei so natürlich, offen und gleichzeitig zurückhaltend, als wäre das eine Entscheidung aus reiner Vernunft gewesen.

Ganz sachlich erklärt sie: „Ich hatte einfach schon immer gern Sex – mit vielen verschiedenen Menschen.“ Hinzu kam die Neugier: Das Gewerbe habe sie schon lange fasziniert. Sie habe einfach herausfinden wollen, wie es ist, auf diese Weise Geld zu verdienen. Internetplattformen wie „Kauf mich“ oder „Rotlicht.de“ machen den Einstieg leicht.

Zwei Verabredungen im Monat

Ria inserierte ein Angebot und hatte bald darauf ihre erste Verabredung. Ehrlich wie sie ist, sagte sie dem Mann, dass es ihr erstes bezahltes Treffen sei. „Ich glaube, das fand er ganz toll“, erinnert sie sich. Er blieb der einzige Kunde, den sie küsste: „Am Anfang musste ich erst einmal herausfinden, wie man Arbeit und Privates trennt. Man bringt sonst zu viel von sich selbst ein, das ist auf Dauer nicht gut.“ Es wäre sinnvoll, wenn es dafür eine Ausbildung gäbe, um sich unangenehme Erfahrungen zu ersparen, so die Studentin.

Sie hing ihren vorherigen Job an den Nagel und machte weiter. Wie eine Betriebswirtschaftlerin rechnet sie vor: „Damals habe ich für 12 Euro die Stunde gearbeitet. So ein geringer Lohn erfordert ein großes Arbeitspensum. Ich wollte die Zeit viel lieber in mein Studium investieren.“ Heute ist ihre Bilanz besser: „Ich mache im Monat vielleicht zwei Pay Dates.“ Also bezahlte Verabredungen. „Vanilla“ nennt sich ihr Service in der Szene: keine Schmerzen.

Mittlerweile klare Tabus

Sie verheimlicht nicht, dass es auch unangenehme Erlebnisse gab. Zwei Mal wollten Kunden ihre Grundsätze missachten und Grenzen überschreiten: Zum einen sind Kondome Pflicht und zum anderen will sie nichts aus ihrem Privatleben preisgeben. Zwar wüssten einige Freunde, wie sie ihr Geld verdient, ihre Eltern ahnen jedoch nichts und das soll auch so bleiben.

Ria weiß inzwischen sehr genau, was für sie geht und was nicht – sowohl sexuell, da gebe es klare Tabus, als auch zwischenmenschlich. Eine große Hilfe in diesem Lernprozess sei Sela gewesen, die Beratungsstelle für Menschen in der Sexarbeit in Rostock. Dort konnte sie reden, stieß auf Akzeptanz und erfuhr, dass es Anlaufstellen gibt, an die man sich bei Fragen und Problemen wenden kann.

„Der Respekt entscheidet, ob der Sex gut ist“

Und noch ein weiteres Erlebnis war wichtig für ihr Selbstbewusstsein: „Auf dem Hurenkongress in Berlin habe ich erstmals andere Sexarbeiter getroffen und Menschen, die mich und meinen Job nicht in Frage stellen.“ Denn Prostitution sei noch immer geächtet, obwohl so viele Leute – in ihrem Fall meist Akademiker, Besserverdienende und Geschäftsleute – die Dienstleistung gern annehmen. Die Männer würden Intimität und Sorgen mit den Frauen teilen, doch öffentlich distanzierten sie sich von ihnen und setzten sie herab. „Damit musste ich erst mal klarkommen.“

Achtung spielt eine zentrale Rolle für Ria: „Es kommt auf den Respekt an, der einem entgegengebracht wird.“ Viel weniger wichtig sei ihr die körperliche Attraktivität oder gesellschaftliche Stellung. „Die meisten meiner Kunden sind schon sehr wohlhabend. Aber es gibt auch Studenten, die sich das Honorar für ein Treffen zusammensparen.“ Einige ihrer Kunden könnten als Fotomodell arbeiten, andere eher nicht. Das alles sei nicht entscheidend: „Der Respekt entscheidet am Ende, ob der Sex gut ist.“

Keine Prostitution wegen Corona

Anfang des Jahres hatte sie sich der Escort-Agentur „Loreley“ angeschlossen. Das sollte noch mehr Sicherheit und weniger Aufwand zur Anbahnung von Verabredungen bringen. Doch dann kam Corona und damit auch ein Arbeitsverbot. Dass seit Mai alle körpernahen Dienstleistungen erlaubt sind, nur Prostitution nicht, könne sie nicht verstehen: „Tinder wird doch auch nicht gesperrt.“ Die Plattform ist dafür bekannt, dass sich Menschen dort mit dem Ziel verabreden, die Nacht miteinander zu verbringen.

Viktoria bringt das Verbot nicht in Existenznot, andere Frauen aus der Branche schon. Vor allem für Frauen aus dem europäischen Ausland, die in der Krise nun nicht auf staatliche Grundsicherung zurückgreifen könnten, verschärfe sich damit die finanzielle Notlage weiter, kritisiert Sandra Kamitz von der Rostocker Beratungsstelle Sela. „Sie sind gezwungen, sich irgendwie Geld zu beschaffen“, sagt sie.

Escort-Agentur „Loreley“

Viktorias Escort-Agentur ist trotz der Corona-Regeln weiterhin erreichbar. Kunden können sich mit Ria dort zu Dinner-Dates und Begleitungen ohne Intimkontakt verabreden – 150 Euro je Stunde, zwei Tage für 2700 Euro. „Vielen unserer Kunden geht es nicht primär um Sex“, so die „Loreley“-Inhaberin. An der Studentin schätze sie die Natürlichkeit. Obwohl sie sehr attraktiv sei, entspreche sie dem Bild des Mädchens von nebenan.

Bis zum Abschluss des Studiums will Ria weitermachen. Vielleicht auch darüber hinaus. Sie ist immer noch neugierig, mag sich noch keine bürgerliche Existenz vorstellen. Möglich sei, dass sie tiefer ins Gewerbe eintaucht. Möglich, dass sie einer gesellschaftlich anerkannten Arbeit nachgeht. Sicher sei nur eines: kein Kuss gegen Bezahlung. „Ich habe das früher für ein Klischee gehalten, aber Küssen hat mit Emotionen zu tun. Das ist viel intimer als Sex.“

Lesen Sie auch

Von Juliane Schultz