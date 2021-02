Rostock

Die Ernst-Haeckel-Straße in der Rostocker Südstadt hat sich Sonntagmorgen in eine spiegelglatte Rutschbahn verwandelt. Grund dafür war eine geplatzte Trinkwasserleitung. Anwohner informierten die Feuerwehr, als sie auf das austretende Wasser aufmerksam wurden. Als die Feuerwehrleute am Einsatzort ankamen, standen Teile der Straße bereits unter Wasser.

Durch die kalten Temperaturen, das Thermometer zeigte minus sieben Grad Celsius an, ist das Wasser innerhalb kürzester Zeit gefroren. Ein Eisfilm legte sich über die Straße. Die Polizei sperrte den Straßenabschnitt südlich des Kringelgrabens für mehrere Stunden ab, um etwaige Folgeunfälle durch Glätte zu verhindern.

So glatt war die Straße in der Südstadt. Quelle: Benjamin Vormeyer

Mitarbeiter des kommunalen Wasserbetriebes „Nordwasser GmbH“ haben den Trinkwasserzulauf abgedreht und konnten so ein weiteres Austreten von Wasser verhindern.In der kommenden Woche wird Nordwasser mit den Reparaturmaßnahmen beginnen. Zu Versorgungsausfällen soll es am Sonntag aber nicht gekommen sein, bestätigte ein Unternehmenssprecher.

Von OZ