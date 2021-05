Rostock

Ein 15-jähriger Jugendlicher ist am Freitagmittag in einem Rostocker Wohngebiet mit einem Luftgewehr angeschossen und verletzt worden. Den Vorfall bestätigte Polizeisprecherin Ellen Klaubert auf Nachfrage. Ihren Ausführungen zufolge seien die Beamten um 11.45 Uhr zu dem Einsatz in die Majakowskistraße in die Rostocker Südstadt gerufen worden.

Als sie dort eintrafen, kümmerten sich Sanitäter und ein Notarzt bereits um den verletzten Jugendlichen. „Wir stehen erst am Anfang unserer Ermittlungen und wissen bislang nur, dass das Kind tatsächlich mit einem Luftgewehr angeschossen wurde“, sagte Klaubert. Das Projektil sei glücklicherweise aber nicht in den Körper eingedrungen.

Absicht oder Versehen?

Dennoch reichte der Treffer aus, um den 15-Jährigen leicht zu verletzen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Ermittlungen gilt es für die Polizei nun zu klären, woher das Gewehr kommt, ob jemand absichtlich oder versehentlich auf das Kind schoss oder sich der Schuss von selbst löste. Der Jugendliche soll nun von den Beamten vernommen werden. Davon erhofft sich die Polizei neue Erkenntnisse.

Von Stefan Tretropp