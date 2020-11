Rostock

Wer hier arbeitet, trägt sterile Schutzkleidung. Das ist weniger der Corona-Pandemie geschuldet als den Erfordernissen eines Sterillabors. Seit drei Jahren besitzt das Klinikum Südstadt Rostock, das eine der größten Apotheken der Stadt hat, diese der höchsten Reinheitsstufe entsprechenden Räume. „Wir agieren hier unter keimfreien Bedingungen quasi in sterilen ‚Kosmonauten-Anzügen‘. Und das in Schichten von zwei bis drei Stunden lang“, erläutert Chefapotheker Hartmut Eggers.

Labor-Mitarbeiter passieren drei Schleusen

Haube, Overall, Stiefel und zwei Paar Handschuhe gehören zur Ausrüstung. Bevor einer seiner insgesamt 22 Mitarbeiter mit der Herstellung der individuellen Medikamente für die Behandlung der Patienten des Klinikums beginnt, durchläuft er drei Schleusen. Und er muss sich zweimal umziehen. Ein aufwendiges Verfahren.

Anzeige

Doch die hier jährlich rund 20 000 produzierten Präparate für die Krebs- und Rheuma-Patienten sowie die 2500 Nährlösungen für Frühgeborene müssen keimfrei sein. „Während der Produktion löste die Alarmanlage des Labors bisher noch nie aus“, sagt der 63-jährige Fachapotheker für die Herstellung von Medikamenten nicht ohne Stolz. Die Raumluft wird während der Produktion ständig überwacht.

Keimfrei im Sterillabor hergestellt: eine Nährstofflösung für ein Frühgeborenes. Quelle: Martin Börner

Genaues Arbeiten extrem wichtig

Die Standards entsprechen jenen in der pharmazeutischen Industrie. Ein- und ausschleusen im Super-Labor indes muss sich der in Laage bei Rostock geborene Diplom-Pharmazeut künftig nicht mehr.

Am 1. November hat Eggers, der bereits von 1987 bis 1990 die damalige Herstellungsabteilung in der Südstadt leitete und danach im Außendienst der Pharmaindustrie tätig war, nach 18 Jahren die Amtsgeschäfte übergeben. Seine Nachfolgerin ist Susanne Paschka. Die 49-jährige Fachapothekerin für Klinische Pharmazie hat wie er in Greifswald studiert.

Lesen Sie auch:

„Nicht nur im Sterillabor sind sauberes und genaues Agieren extrem wichtig. Und es ist immer eine Teamleistung“, verdeutlicht die gebürtige Mecklenburgerin. Wer hier arbeitet, muss hoch konzentriert zu Werke gehen. So erfolgt die Dosierung der Wirkstoffe häufig im Milligramm-Bereich. Eine enorme Verantwortung.

Dabei kann Susanne Paschka auf eine eingespielte Mannschaft zählen. Diese beherrscht nicht nur das Apotheker-Handwerk, sondern auch den ständigen Kampf mit den allgegenwärtigen Engpässen bei der Arzneimittelversorgung.

Arznei-Analyse für OP-Patienten

„Das Beschaffen nicht lieferbarer Medikamente ähnelt einem Kampf gegen Windmühlenflügel“, sagt Prof. Dr. Jan-Patrick Roesner. Der Ärztliche Direktor des Klinikums Südstadt Rostock ist froh, dass es Eggers trotzdem immer gelang, die Versorgung reibungslos aufrechtzuerhalten.

Neben den Patienten im eigenen Haus versorgt die Klinik-Apotheke sechs Reha-Kliniken in der Region Rostock mit insgesamt 1500 Betten. Prof. Roesner ist sich sicher, dass das Apothekerhandwerk auch in der Zukunft einen großen Stellenwert genießen wird.

Dabei sei das Zusammenwirken mit seinem scheidenden Chef-Apotheker ein Arbeiten auf Augenhöhe gewesen, resümiert der Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Nicht zuletzt die seit sechs Jahren im Klinikum praktizierte Arznei-Analyse für Patienten, bei denen chirurgische Eingriffe geplant sind, war sehr erfolgreich.

Rund 1600 Medikamente vorrätig Etwa 300 000 Einzelbestellungen arbeiten die Mitarbeiter der Apotheke des Klinikums Südstadt Rostock jährlich ab. Rund 1600 Medikamente – Salben, Zäpfchen und Kapseln – haben die dortigen Apotheker vorrätig. Hinzu kommen unter anderem Wundmaterial und Desinfektionslösungen – insgesamt sind das um die 5000 verschiedene Posten. Den größten Sonderposten bilden indes die Chemotherapeutika für Patienten mit einer Krebs- oder Autoimmunerkrankung.

Griff zur Tablette wirklich nötig?

„Wenn Sie mehr als fünf Medikamente einnehmen, ist im Prinzip nicht mehr nachvollziehbar, wie sich diese im Körper gegenseitig beeinflussen“, betont Eggers. Deshalb gebe es auch die Vorgabe, dass Patienten, die mindestens fünf Medikamente einnehmen, den Anspruch auf einen sogenannten Medikationsplan haben.

„In der täglichen Praxis aber bleibt den behandelnden Ärzten oft wenig Zeit, zu prüfen, ob die Einnahme des Präparates wirklich nötig ist“. Zudem mangele es mitunter am Austausch der Mediziner untereinander. Das führe andererseits auch dazu, dass dem Betreffenden ein dringend benötigtes Präparat nicht verschrieben werde.

Der Chef-Apotheker des Klinikums Südstadt Rostock, Hartmut Eggers (r.), und seine Nachfolgerin Susanne Paschka Quelle: Martin Börner

Selbst etwas für die Gesundheit tun

Eggers und die neue Chefapothekerin sehen hier aber auch vor allem den Patienten selbst in der Verantwortung. Die Erwartungshaltung, dass der Arzt bestimmt noch eine Pille verschreibe und das Problem sei aus der Welt, sei fatal. Vielmehr gelte es, aktiv selbst etwas für die eigene Gesundheit zu tun.

Der passionierte Radfahrer und Angler Eggers will im Unruhestand auch stärker dem Schwimmen frönen. Er ist sich sicher, dass ihm durch viel Bewegung der regelmäßige Griff in das Pillen-Döschen erspart bleibt.

Von Volker Penne