Rostocker Surfer erfüllt sich mit Kinofilm größten Traum

Rostock

Den größten Wunsch hat sich Leon Klütsch zu Weihnachten selbst erfüllt. Nach monatelanger Arbeit und Vorbereitung zeigt das Surftalent in seinem Kinofilm „I am out“ die Surfabenteuer von ihm und seinen Freunden während eines Auslandsjahres im asiatischen und ozeanischen Raum.

Zwei Vorstellungen (11 und 13 Uhr) gibt es am Freitag im Lichtspieltheater Wundervoll (Liwu) im Barnstorfer Weg zu sehen. Klütsch kann den Moment, wenn der Vorhang fällt, gar nicht mehr erwarten. „Ich bin total aufgeregt und hab an den Weihnachtstagen an nichts anderes gedacht. Ich hab den Film selbst erst einmal im Kino gesehen. Da bekam ich gleich Gänsehaut“, meint Klütsch.

Plötzlich ein ganzer Film

Dass die Dokumentation seiner Reise mal im Kino landet, hätte der 19-Jährige nicht gedacht. „Ich habe bewusst meine Kamera mitgenommen, aber wusste noch nicht, was ich dann mit den Aufnahmen mache. Dann hab ich mich rangesetzt und es wurde ein ganzer Film“, sagt der Wellenreiter, der in Deutschland zu den besten seines Sports zählt. Unterstützung für die Produktion erhielt er vor allem von Sponsoren und der Sportstiftung der Ospa.

Im Sommer des vergangenen Jahres machten sich Klütsch und vier seiner Freunde auf den Weg ins asiatische Ausland auf, um mit ihren Surfbrettern die weite Welt zu erkunden. „Wir wollten einfach mal raus und ein Work- und Traveljahr mit Surfen verbinden“, erinnert sich der Blondschopf. Dabei haben die Ausreißer auf Bali und Neuseeland Halt gemacht, die Kamera immer mit dabei.

Überwältigend und erschütternd

Die Eindrücke waren überwältigend, sagt Klütsch. Es begegneten den Jugendlichen paradiesische Surfspots, weitläufige Landschaften, aber auch Armut, Bettlertum und Strände voller Müll. „Es hat uns doch sehr nachdenklich gemacht, als die Menschen in ihren Vierteln den Müll einfach auf offener Straße verbrannt haben, weil sie nicht wissen, wie sie das verwerten sollen. Das sind völlig andere Zustände als in Europa“, verdeutlicht Klütsch, der mit dem Film auch helfen will. „Ein Euro jeder verkauften Karte geht an eine Organisation, die sich um die Müllentsorgung in den Meeren und Ozeanen kümmert.“

Zur Galerie Sürfer Leon Klütsch zeigt beeindruckende Impressionen von Bali und Neuseeland.

Wer nach dem Weihnachtsstress Lust hat auf eine Abenteuerreise, den Ruf nach Freiheit und Sonne satt, der kann sich unter Eventbrite oder an der Tageskasse noch Karten für die beiden Vorstellungen erwerben.

Lesen Sie auch

Von René Warning