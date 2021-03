Rostock-Stadtmitte

In einem Schnellverfahren ist am heutigen Freitag (12.3.) vor dem Rostocker Landgericht ein 38-jähriger Mann wegen besonders schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Erst am Donnerstag vergangener Woche war der Prozess gegen den kiribatischen Staatsangehörigen Baaraiti I. (Kiribati ist ein Inselstaat im Pazifik) gestartet.

Wie die Kammer feststellte, hat der 38-Jährige Anfang September letzten Jahres auf dem unter deutscher Flagge fahrenden Tankschiff „Polar“ im Persischen Golf zunächst einen männlichen Maschinisten in dessen Kammer aufgesucht, um diesen mit Fäusten zu schlagen und zu treten. Um ihn zusätzlich zu erniedrigen hielt der Angeklagte sein Geschlechtsteil an das unbekleidete Gesäß des Maschinisten und führte einen Schraubendreher in dessen After ein.

Mann gestand die Tat

Der 38-Jährige, der sich seit Mitte September in Untersuchungshaft befindet, hatte die Tat von Anfang an gestanden. Juristisch wird das Einführen eines Gegenstandes in untere Körperöffnungen als Vergewaltigung gewertet.

