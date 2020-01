Rostock

Der Streit in der Bürgerschaft um die Bezahlung der rund 150 Rostocker Tagesmütter wird schärfer. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald fällt in den kommenden Wochen eine Entscheidung über die Klage von Renee Eichhorn. Der Abgeordnete (Freie Wähler) und ehemalige Betreiber einer Tagespflegestelle in Evershagen hat die Stadt auf höhere Beiträge für die Tagespflege verklagt. Eine Tagesmutter aus Schwerin gewann im Dezember in einem ähnlichen Verfahren vor dem Greifswalder Gericht.

Dass auch Rostock verliert, ist für Eichhorns Fraktionsvorsitzende Sybille Bachmann (Rostocker Bund) so gut wie sicher. Was die Richter an Schwerin bemängelten, gelte auch für die Hansestadt. Die Stadt sollte deshalb einen Vergleich anstreben. „Bezahlen müssen wir sowieso“, sagt Bachmann. In der Vergangenheit wurden Beträge von knapp zehn Millionen Euro genannt. Auf das Urteil zu warten, wäre im Endeffekt teurer, meint Bachmann. Durchsetzten konnte sie sich nicht: Im Hauptausschuss fiel ihr entsprechender Antrag klar durch.

Mehr Geld nur für ein Jahr

Wie teuer die Niederlage der Stadt am Ende käme, ist wieder offen. Mathias Fink, Anwalt der Tagesmutter, die in Schwerin klagte, schließt aus dem Urteil, dass nachträgliche Beitragserhöhungen und -rückzahlungen nur für ein Jahr möglich sind, nicht für mehrere. Das würde den Gesamtbetrag stark reduzieren. In Rostock geht es um den Zeitraum ab 2014. Ausnahmen seien nur für Tagesmütter möglich, die geklagt haben.

Senator Bockhahn will keinen Vergleich

Verbale Unterstützung erhielt Bachmann von der FDP: Der Abgeordnete Christoph Eisfeld sieht es als Problem an, wenn kleine Unternehmen, die von der Stadt wirtschaftlich abhängig sind, unterfinanziert und zum Aufgeben gezwungen seien. Hier könnte schnelle Hilfe nötig sein. Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) lehnt einen Vergleich ab. Noch sei offen, wie das Gericht entscheidet. Die Beiträge schon vor einem Urteil zu erhöhen, wäre „verfahrenstechnisch nicht besonders schlau“.

Vorwürfe gegen das Jugendamt

Für Renee Eichhorn, der Vorsitzender des Tagespflege-Landesverbands ist, käme jede Hilfe zu spät. Er hat seinen Tagespflegebetrieb, den er zusammen mit seiner Frau führte, Ende November geschlossen. Grund dafür sei nicht allein die miserable Bezahlung. Die Stadt habe die Tagesmütter sogar gezielt verdrängt, sagt er. Eltern, die eigentlich ihre Kinder zu ihm bringen wollten, wären vom Jugendamt überredet worden, sich doch für eine Kita zu entscheiden. Bis fast keine Kinder mehr kamen. „Für mich ist dieses Kapitel abgeschlossen“, meint Eichhorn, der jetzt als Dozent arbeitet.

Einkommen unter dem Mindestlohn

Die Stadtverwaltung weist die Vorwürfe gegen das Jugendamt zurück. „Die Beratungen über die jeweils geeignete Form der Kindertagesbetreuung erfolgen selbstverständlich objektiv“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Das „Wunsch- und Wahlrecht der Eltern“ werde nicht berührt.

Für Schwerin mahnten die Richter eine deutlich höhere Bezahlung an, erklärt der Anwalt der klagenden Tagesmutter in der Landeshauptstadt. Das Einkommen müsse über dem Mindestlohn liegen. Auch dann, wenn weniger als fünf Kinder betreut werden. Das sei derzeit nicht der Fall.

