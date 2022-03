Rostock

Jahrelang war die Tanzschule Schimmelpfennig eine feste Größe in Rostock. Aus dem Ortsteil Toitenwinkel war sie kaum wegzudenken. Zahlreiche Kinder, Paare, Anfänger, Fortgeschrittene und Hobbytänzer sind hier regelmäßig übers Parkett gefegt. Sie lernten Walzer, Disco-Samba, Salsa und Boogie. Ab dem 27. März ist aber Schluss damit.

Dann nämlich schließt die Freizeiteinrichtung ihre Türen – für immer. Zwei Jahre Corona-Pandemie haben ihre Spuren hinterlassen, heißt es in einem Schreiben, welches die Einrichtung an ihre aktiven Kunden verschickt hat. „Wir sind betrieblich an den Folgen der Pandemie und den daraus resultierten Einschränkungen gescheitert“, steht darin geschrieben.

Keine leichte Entscheidung

Die Entscheidung, einen Schlussstrich zu ziehen, sei dem Inhaber und Lehrer Ralph Schimmelpfennig nicht leichtgefallen, wie er verdeutlicht. Doch die Strapazen der letzten Monate seien zu groß gewesen. „Ich war vor ziemlich genau zwei Jahren völlig kopflos, wie Millionen andere auch. Plötzlich war diese Pandemie da“, erinnert er sich zurück. „Mein Team und ich haben so eifrig wie möglich reagiert. Wir mussten die Tanzschule ein erstes Mal schließen, haben in Windeseile gelegentliche Online-Live-Unterrichte über Zoom organisiert, sehr schnell Videos gedreht und eine Videothek auf unserer Homepage einrichten lassen.“

Nach einer kurzzeitigen Wiedereröffnung im Sommer 2020 unter strengen Auflagen folgte wenig später der zweite Lockdown. Dieser traf den Chef der Einrichtung wie ein Schlag ins Gesicht. „Das war in dieser Länge nicht vorhersehbar“, betont er. Sofort entschied Schimmelpfennig, ein völlig neues Konzept zu fahren als noch im vorangegangenen Frühjahr. Innerhalb kürzester Zeit habe man ausnahmslos alle Unterrichtseinheiten und Trainings online durchgeführt. „Ich wollte Struktur für unsere Teilnehmer und Mitarbeiter, und ich wollte Kurzarbeit vermeiden.“

Ein Schock nach dem anderen

In den ersten Wochen und Monaten funktionierte das noch gut. Irgendwann jedoch haben die Teilnehmerzahlen nachgelassen. „Wir haben unseren Plan optimiert und gingen zwangsläufig anteilig in Kurzarbeit“, so Schimmelpfennig weiter. Ostern 2021 folgte dann der nächste Schock: 14 Tage Quarantäne für fast das ganze Team. Gefolgt vom nächsten Lockdown Anfang Dezember. Es vergingen viele Monate ohne Neukundschaft, ohne Veranstaltungen und mit nur sporadischem Gastronomie-Umsatz. Alle Bemühungen haben nichts genützt.

„Natürlich haben wir Hilfen von Land und Staat erhalten, aber ob wir diese vollumfänglich behalten dürfen, ist ungewiss. Außerdem kamen sie unter großem Aufwand und hohen Kosten spät an und waren nicht ausreichend“, resümiert Schimmelpfennig.

Appell an alle Tanzliebhaber

Auch personell sei es in dieser Zeit schwieriger geworden, und zum April 2022 würde die Situation noch prekärer, da zwei Teammitglieder beruflich neue Wege einschlagen wollen. „So kann der Betrieb nicht aufrechterhalten werden, und Personal für Tanzschulen zu finden, ist schwer. Diese Situation bestärkt mich, den Betrieb in dieser Weise nicht fortführen zu wollen.“

„Unsere große Tochter tanzt nun acht Jahre bei euch und für sie brach gestern eine kleine Welt zusammen“, kommentiert eine junge Frau auf Facebook. Aber nicht nur aktive Mitglieder trifft die Nachricht hart, sondern auch Ehemalige: „O je, meine Tochter hat bei euch getanzt. Das war ein tolles Team. Es tut mir wahnsinnig leid“, schreibt eine andere Frau. Ein weiterer Nutzer ergänzt: „So langsam komme ich aus der Schockstarre und kann es trotzdem noch nicht glauben, dass es diesen für mich wichtigen Tag in der Woche nicht mehr gibt.“

Reaktionen wie diese sind es, deretwegen Schimmelpfennig es nicht unversucht lassen möchte, eine Insolvenz abzuwenden und den Betrieb an einen Nachfolger zu verkaufen. Allem voran damit seine Schützlinge auch zukünftig ihrem geliebten Hobby nachgehen können – wenn auch nicht unter seinem Dach. Daher sein letzter Appell an alle Kunden: „Bitte tanzt weiter – wann und wo auch immer!“

Von Susanne Gidzinski